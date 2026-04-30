Актор Дьюї з "Малкольм у центрі уваги" відмовився від рімейку: колеги просять залишити його у спокої / Getty Images

Ерік Пер Салліван, який зіграв молодшого брата Дьюї в оригінальному “Малкольмі в центрі уваги” (“Malcolm in the Middle”), не з’явиться в рімейку серіалу — і не пошкодує про це. Його рішення викликало більше публічної уваги, ніж сам актор того хотів.





Саллівану зараз 34 роки. Він виріс у місті Мілфорд у Массачусетсі і після завершення оригінального серіалу в 2006 році фактично зник із публічного поля. Пізніше з’ясувалося, що колишній актор обрав зовсім інший шлях: він вивчає вікторіанську літературу в Гарварді та, судячи з усього, цілком задоволений таким поворотом.

Акторка Джейн Качмарек, яка грала маму Лоїс, розповіла у The Guardian: “Він вивчає Діккенса і є неймовірним студентом. Йому пропонували цілі відра грошей, щоб він повернувся, а він просто сказав: Ні, дякую”

Джастін Берфілд, який грав старшого брата Різа і повернувся у рімейк, розповів про це в подкасті Howie Does Stuff. За його словами, Саллівана просили повернутися багато разів.

“Вони запитували його разів чотири-п’ять, і щоразу він відповідав: “Ні”. Він дійсно дуже розумний. Я думаю, зараз він отримує ступінь магістра в Гарварді. Він сказав: “О Боже, ні, я не знімався з дев’яти років або близько того. Мені це не цікаво”, — розповів Берфілд.

Попри те, що Салліван не бере участі в рімейку, інтерес публіки до нього нікуди не подівся. Папараці час від часу фотографують його в Кембриджі — TMZ нещодавно опублікував знімок, де він іде з покупками.





Берфілда це засмучує.

“Мені справді шкода, бо він хоче триматися подалі від індустрії, а я бачу знімки папараці з ним. І думаю: залиште Еріка в спокої. Він не хотів повертатися до шоу. Без образ”, — сказав він.

Під час подкасту Мандел попросив Берфілда написати Саллівану повідомлення прямо в ефірі — той відповів, що не знає, чи отримає відповідь:

“Думаю, він просто поза індустрією. Ми всі його любимо, без образ”.

Салліван став єдиним із основного оригінального акторського складу, кого замінили в рімейку. Роль Дьюї перейшла до Калеба Елсворта-Кларка. Решта команди повернулася: Браян Крентон, Джейн Качмарек, Френкі Муніз, Крістофер Мастерсон і сам Берфілд.

У рімейку Малкольм повертається до сімейного хаосу, коли Хел і Лоїс вимагають його присутності на своєму 40-му весільному ювілеї. Серіал “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” вийшов 10 квітня і доступний на Disney+. Усього чотири епізоди.

Рішення Салліванова не є чимось унікальним для Голлівуду: так, Деніел Дей-Льюїс кинув акторство і перебрався у Бостон вивчати столярство, Меггі Роджерс взяла паузу від музики заради ступеня в Гарвардській школі богослів’я.

Джерело: IGN