Тетяна Маслані каже, що «‎Жінка-Галк» не отримає 2-го сезону через «‎роздутий» бюджет

Перший сезон із 9 серій дебютував на Disney+ у 2022 році й отримав досить посередні відгуки — оцінка критиків на Rotten Tomatoes сягнула 77%, тоді як глядачі були більш суворими з 32%.

Водночас Тетяна Маслані, в нещодавньому інтерв’ю заявила, що «‎Жінка-Галк» навряд отримає другий сезон — щоправда, причиною назвала не реакцію глядачів, а обмеження у грошах.

«Думаю, ми роздули наш бюджет, і Disney сказав: «Ні, дякую», — сказала Маслані.

За даними Variety, один епізод «‎Жінки-Галка» обійшовся Disney у $25 млн. Для порівняння: кожна з серій останнього сезону «‎Гри престолів» коштувала близько $15 млн.

«Жінка-Галк: Адвокатка» — це восьмий телесеріал четвертої фази Кіновсесвіту Marvel, події якого відбуваються після фільму «Месники: Завершення». Маслані зіграла у серіалі роль Дженніфер Волтерс — адвокатки, яка спеціалізується на справах, пов’язаних із надлюдьми, і може ставати великою, могутньою та зеленою версією себе, як і її кузен Брюс Беннер/Галк. Марк Раффало також з’являвся у першому сезоні — поряд із Тімом Ротом у ролі Еміля Блонськи/Огиди, Бенедиктом Вонгом (Вонг), Джамілою Джаміль (Титанія), Джошом Сегаррою, Джинджер Ґонзагою та іншими.

Кет Койро та Ану Валія зняли по кілька епізодів першого сезону, тоді як Джессіка Ґао виступала головним сценаристом. Торік в інтерв’ю Ґао сказала, що остання серія сезону може стати фіналом всього шоу, якщо Disney не подовжить його: