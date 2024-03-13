Speedometer вже давно є улюбленим бенчмарком Google, тому що «найкраще відображає реальний світ» порівнюючи продуктивність JavaScript. Тепер доступна версія Speedometer 3.0.

Speedometer 3.0 є результатом співпраці (спільної моделі управління за участю багатьох зацікавлених сторін) між браузерними рушіями Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey та WebKit/JavaScriptCore, до якої також долучилася Microsoft. Версія 1.0 у 2014 році була створена командою WebKit, а 2.0 стала результатом партнерства між Apple та Google у 2018 році, передає 9to5Google.

Мета в тому, щоб «створити спільне розуміння веб-продуктивності, щоб можна було вносити поліпшення для покращення користувацького досвіду». Остання версія покращує те, як «Speedometer фіксує і підраховує бали, показує більш детальні результати й представляє ще ширше розмаїття робочих навантажень».

Кілька тестів і навантажень не можуть змоделювати весь Інтернет, але при створенні Speedometer 3 ми встановили певні критерії для відбору тих, які є критично важливими для користувацького досвіду. Тепер ми ближче до репрезентативного бенчмарку, ніж будь-коли раніше.

Що стосується включених фреймворків, то Speedometer 3.0 враховує React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone та Svelte.

Крім того, оновлено набір змодельованих робочих навантажень: додаток для виконання завдань, складна веб-сторінка, новинний сайт (лендінг), застосунки з діаграмами та інформаційними панелями, а також редактори коду.

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