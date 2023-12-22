Google додала синхронізацію груп вкладок Chrome та проактивну перевірку безпеки

Google офіційно представила тріо функцій Chrome 120, серед яких найбільш помітною є можливість синхронізації груп вкладок. Групи вкладок дають змогу впорядкувати пов’язані сторінки за назвою, виділяючи їх кольором і приховуючи у верхній смузі. Процес ручного збереження та синхронізації дозволить «отримати доступ до них на інших десктопних пристроях і легко відновити свої проєкти».

Клацнувши правою кнопкою миші на групі вкладок Chrome, можна буде побачити новий перемикач «Зберегти групу», а колекція позначатиметься круглим значком синхронізації. Збережені групи вкладок з’являться зліва на панелі закладок на всіх пристроях, на яких користувач ввійшов до облікового запису Google, і при натисканні відкриються всі сторінки. Коли закриваєте сайт на одному пристрої, він також зникне на іншому.

Ця функція буде впроваджена «протягом наступних кількох тижнів» у десктопному Chrome, включаючи ChromeOS, передає 9to5Google.

Позаяк, перевірка безпеки «тепер працюватиме автоматично у фоновому режимі», щоб надавати проактивні сповіщення, зокрема, коли збережені паролі було зламано або коли встановлено «потенційно шкідливі» розширення. Раніше потрібно було вручну натиснути «Перевірити зараз» в Налаштуваннях Chrome > Конфіденційність і безпека. Ці попередження помітно з’являються у верхній частині меню з трьома крапками.

Перевірка безпеки також отримує змогу відкликати дозволи на визначення місцеперебування, мікрофон та інші дозволи на сайтах, «якщо ви не відвідували їх протягом тривалого часу». Також буде запропоновано вимкнути «сповіщення від сайтів, з якими ви не дуже часто взаємодієте».

Нарешті, Google офіційно повідомила, що нещодавно з’явилася функція «Використання пам’яті», коли користувач наводить курсор на вкладку.