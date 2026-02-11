tradfi
Новини Софт 11.02.2026 comment views icon

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку
Depositphotos

Google тепер дозволяє користувачам видаляти більше персональної інформації про себе з результатів Google Search. Користувачі можуть перевіряти та видаляти результати пошуку, які містять номери паспорта, соціального страхування та водійських прав. Також Google спрощує позначення та видалення непогоджених відвертих зображень.


Google надає користувачам більше контролю над результатами пошуку про них. Окрім електронної пошти та номера телефону, користувачі тепер можуть знаходити та видаляти результати пошуку, що містять інформацію, як-от номер водійського посвідчення, паспорта або соціального страхування, прямо з центру “результати про вас” (Results about you). Більше того, Google спрощує видалення будь-яких відвертих зображень користувача з результатів пошуку зображень. Ось як працюватимуть нові інструменти.

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку
Photo: AndroidAuthority.com

Щоб видалити результати пошуку Google, пов’язані з водійським посвідченням, паспортом або номером соціального страхування, користувачеві спочатку потрібно додати цю інформацію до центру “результати про вас”. Якщо це перше використання інструменту, потрібно натиснути “Get started” (Почати) та додати персональну контактну інформацію, яку користувач бажає відстежувати. Google повідомляє, що понад 10 млн юзерів вже використовували цей центр і що він застосовує передові протоколи безпеки та шифрування, щоб інформація була захищена від зловживань. Після введення інформації Google сканує результати пошуку та надсилає користувачу повідомлення електронною поштою або через додаток Google (залежно від вибору під час налаштування) про місця, де ця інформація доступна.

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку
Photo: AndroidAuthority.com

Користувач зможе видаляти цю інформацію безпосередньо з центру Results about you. Важливо: видалення інформації з результатів пошуку Google не означає її видалення з інтернету. Люди, які шукають персональну контактну інформацію, все ще можуть знайти її, відвідавши вебсторінку безпосередньо або використавши іншу пошукову систему. Google повідомляє, що ці нові можливості спочатку з’являться у США протягом найближчих днів, і компанія працює над тим, щоб  зробити їх доступними в інших регіонах.

Окрім видалення інформації з державних документів, Google також спрощує видалення непогоджених відвертих зображень користувача з пошуку, якщо вони існують. Тепер користувач зможе натиснути на меню з трьома крапками (three-dot menu) біля зображення в пошуку Google та вибрати “remove result” (видалити результат) > “It shows a sexual image of me” (показує сексуальне зображення мене), щоб видалити зображення.


Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку
Photo: AndroidAuthority.com

Клієнт також зможе вибрати та надіслати запити на видалення кількох зображень з результатів пошуку у єдиній простій формі. Більше того, новий процес дозволяє користувачу активувати захист, який проактивно відфільтровує будь-які додаткові відверті результати, що можуть з’явитися в подібних пошуках. Після надсилання запиту на видалення Google надає посилання на організації експертів, які забезпечують емоційну та юридичну підтримку. Користувач також може відстежувати статус усіх своїх запитів в одному місці — у центрі Results about you.

Джерело: AndroidAuthority.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
Google закрила "хак" для перегляду YouTube без реклами в фоновому режимі
Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку
Google підтвердила баг Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів
Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Google Meet отримав "живий" переклад в застосунках на Android та iOS
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Google Фото дозволив перетворювати знімки на відео за текстовим описом
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Gemini зможе "позичати" ваші розмови з ChatGPT
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати