Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку

Google тепер дозволяє користувачам видаляти більше персональної інформації про себе з результатів Google Search. Користувачі можуть перевіряти та видаляти результати пошуку, які містять номери паспорта, соціального страхування та водійських прав. Також Google спрощує позначення та видалення непогоджених відвертих зображень.





Google надає користувачам більше контролю над результатами пошуку про них. Окрім електронної пошти та номера телефону, користувачі тепер можуть знаходити та видаляти результати пошуку, що містять інформацію, як-от номер водійського посвідчення, паспорта або соціального страхування, прямо з центру “результати про вас” (Results about you). Більше того, Google спрощує видалення будь-яких відвертих зображень користувача з результатів пошуку зображень. Ось як працюватимуть нові інструменти.

Щоб видалити результати пошуку Google, пов’язані з водійським посвідченням, паспортом або номером соціального страхування, користувачеві спочатку потрібно додати цю інформацію до центру “результати про вас”. Якщо це перше використання інструменту, потрібно натиснути “Get started” (Почати) та додати персональну контактну інформацію, яку користувач бажає відстежувати. Google повідомляє, що понад 10 млн юзерів вже використовували цей центр і що він застосовує передові протоколи безпеки та шифрування, щоб інформація була захищена від зловживань. Після введення інформації Google сканує результати пошуку та надсилає користувачу повідомлення електронною поштою або через додаток Google (залежно від вибору під час налаштування) про місця, де ця інформація доступна.

Користувач зможе видаляти цю інформацію безпосередньо з центру Results about you. Важливо: видалення інформації з результатів пошуку Google не означає її видалення з інтернету. Люди, які шукають персональну контактну інформацію, все ще можуть знайти її, відвідавши вебсторінку безпосередньо або використавши іншу пошукову систему. Google повідомляє, що ці нові можливості спочатку з’являться у США протягом найближчих днів, і компанія працює над тим, щоб зробити їх доступними в інших регіонах.

Окрім видалення інформації з державних документів, Google також спрощує видалення непогоджених відвертих зображень користувача з пошуку, якщо вони існують. Тепер користувач зможе натиснути на меню з трьома крапками (three-dot menu) біля зображення в пошуку Google та вибрати “remove result” (видалити результат) > “It shows a sexual image of me” (показує сексуальне зображення мене), щоб видалити зображення.





Клієнт також зможе вибрати та надіслати запити на видалення кількох зображень з результатів пошуку у єдиній простій формі. Більше того, новий процес дозволяє користувачу активувати захист, який проактивно відфільтровує будь-які додаткові відверті результати, що можуть з’явитися в подібних пошуках. Після надсилання запиту на видалення Google надає посилання на організації експертів, які забезпечують емоційну та юридичну підтримку. Користувач також може відстежувати статус усіх своїх запитів в одному місці — у центрі Results about you.

Джерело: AndroidAuthority.com