Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android

Depositphotos

Google суттєво змінює дизайн голосового пошуку на Android та модернізує його: змінює застарілий інтерфейс, додає елементи, пов’язані з ШI-режимами. Редизайн зачіпає візуал, навігацію та налаштування голосу, але поки що доступний обмеженому колу користувачів.

Голосовий пошук можна запустити з віджета на головному екрані (включно з Pixel Launcher) або з будь-якого рядка пошуку Google всередині застосунку. Запит обробляється сервісом Google Search із відкриттям стандартної сторінки результатів, а відповідь озвучується вголос. Інтерфейс із хвилею з чотирьох точок існував уже кілька років.

Редизайн починається з центрованої градієнтної літери “G”, по боках якої розташовані кнопка “Назад” і меню з трьома крапками для переходу до налаштувань голосу. Там можна вибрати мови, увімкнути або вимкнути озвучення результатів і обрати голос: Cosmo, Neso, Terra або Cassini. Також оновлено темну тему.

Підказка показує напис “Listening…” (“Слухаю…”) з тією ж ілюстрацією обличчя, що й раніше. Внизу відображається чотирикольорова дуга, запозичена з AI Mode та Search Live, а над нею — розшифрований текст запиту. Також з’явилася більша кнопка “Search a song” (“Пошук пісні”), яка відкриває інтерфейс пошуку музики з підказкою “Play, Sing, Hum” (“Увімкни, заспівай або наспівай”). Вона замінює попередню анімацію з глобусом. У правому верхньому куті доступний ярлик до історії пошуку пісень.

Початок розгортання цього оновлення спостерігається у версіях 17.1 (стабільна) та 17.2 (бета) застосунку Google для Android. Поки що воно доступне не всім. Ймовірно, наступним кроком Google стане оновлення інтерфейсу текстового пошуку.Нагадуємо, що місяць тому Google навмисно замінила пошук Pixel Launcher на пошук із застосунку Google — і це було не дуже вдалим рішенням. Замість швидкого й візуально сучасного пошуку Pixel Launcher користувачі отримали повноекранний інтерфейс застосунку Google, який виглядає застарілим і більш обмеженим функціонально, що нівелює унікальність Pixel.

У підсумку оновлення голосового пошуку в застосунку Google для Android виглядає радше косметичним кроком із фокусом на уніфікацію та ШІ-візуальні елементи. На тлі нещодавнього невдалого переходу Pixel Launcher на застарілий пошук із застосунку Google цей редизайн продовжує стратегію оновлення окремих компоненти, але без системного перегляду текстового пошуку.

Джерело: 9to5Google