Google показала локальний пошуковик для Windows, який знаходить інформацію на ПК та в інтернеті

Google тестує нову програму для Windows (Google app for Windows), яка поєднує пошук за локальними файлами, на Google Диску, встановлених програмах та в інтернеті.

Програма дозволяє за допомогою поєднання клавіш Alt + Space відкривати пошуковий рядок, подібно до Spotlight в macOS, і шукати дані як на ПК, так і в інтернеті. Результати відображаються у вигляді структурованої інформації у вікні, яке нагадує звичне вікно видачі пошуковика Google.

Доступна опція Google Lens для виділення, розпізнавання та перекладу тексту на зображеннях, а також пошук за зображенням; підсумки на базі ШІ (AI Overviews) і режим AI Mode, що дозволяє ставити питання чатботу просто в пошуковому рядку і отримувати розгорнуті відповіді.

Між режимами можна перемикатися, а також встановлювати світлу або темну тему.

Після встановлення вас попросять авторизуватися через акаунт Google, аналогічно до вимоги в браузері Chrome, а ярлик програми висвітиться на робочому столі — його можна перемістити в будь-яке місце на екрані та змінити розмір.

Наразі програма доступна в експериментальному режимі на платформі Google Search Labs, поки англійською мовою і лише для США, з підтримкою Windows 10 і новіших.

