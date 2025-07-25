Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»

Google запускає Web Guide — пошук з ШІ-підказками замість «10 синіх посилань»

Google представила новий експериментальний інструмент пошуку під назвою Web Guide. Його мета — змінити традиційне відображення результатів пошуку за допомогою штучного інтелекту, «групуючи посилання зручним чином». У Web Guide відповіді структурує модифікована модель Gemini, яка реорганізує традиційні «10 синіх посилань», сортуючи результати та знаходячи пов’язані питання.

Нова функція вже доступна користувачам Google Search, які долучилися до програми Search Labs. Вона працює в межах вкладки Web — там, де поки немає «Оглядів від ШІ» (AI Overviews. Web Guide використовує схожий підхід, як у режимі AI Search — розширений запит розбивається на частини, що дозволяє ШІ виконувати кілька пошуків одночасно й охопити більше варіантів відповідей.

Наприклад, якщо запитати «як доглядати за манговим деревом», система показує дві релевантні сторінки, коротке ШІ-резюме та кілька категорій, як-от «Догляд у різних кліматичних умовах» або «Типові проблеми з манговими деревами». Ресурси для підготовки відповіді були різні: офіційні сайти, YouTube, Quora, Reddit. До речі, Google минулого року уклала з Reddit угоду на $60 млн/рік на використання його контенту для навчання моделей.

Web Guide частково повертає старий добрий пошук — із посиланнями на початку сторінки, без нав’язливих відео чи довгих ШІ-висновків. Але не все так гладко: наприклад, під рубрикою «Повні гіди з догляду за манговими деревами» ШІ додав фразу, на кшталт: «Найкращий спосіб догляду залежить від віку, розташування і сорту, тож радимо переглянути кілька гідів». Тобто — очевидні речі, які людина і так дізнається, відкривши посилання.

Користувач також може ставити складніші запитання, як-от: «Моя сім’я живе в різних часових поясах. Які інструменти допоможуть нам підтримувати зв’язок і близькість?» Web Guide спробує розкласти запит на частини і дати відповіді на кожну.

Якщо Web Guide не сподобається — можна повернутись до класичного пошуку. Але Google вже натякнула, що функція з часом з’явиться і у вкладці «Усе» (All). Спробувати Web Guide можна, активувавши його в Search Labs.

Джерело: The Verge