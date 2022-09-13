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Не чекайте нового Pixelbook — Google його скасувала, розформувала команду розробників та, схоже, згорнула цей напрямок бізнесу

Не чекайте нового Pixelbook — Google його скасувала, розформувала команду розробників та, схоже, згорнула цей напрямок бізнесу

6 жовтня відбудеться щорічна традиційна презентація Made by Google, на якій абсолютно точно повноцінно анонсують смартфони Pixel 7 та смартгодинник Pixel Watch, а ще, ймовірно, дешевший Chromecast. А от нового Pixelbook на заході можна не чекати — Google скасувала наступну версію свого ноутбука Pixelbook і розформувала команду, яка відповідала за його розробку, повідомляє The Verge з посиланням на обізнані джерела всередині компанії.

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Повідомляється, що розробка наступного покоління флагманського хромбуку Pixelbook «сильно затягнулася», тож її згорнули, а співробітників перевели на інші актуальні проєкти. Вочевидь цей перерозподіл ресурсів пов’язаний з бажанням керівництва зменшити операційні витрати на тлі підвищення інфляції у всьому світі вкупі з іншими економічними потрясіннями та відповідної зміни споживацьких настроїв на ринку ПК.

В Google поки ніяк не коментували цю інформацію і не робили публічних заяв. Та наразі немає підстав сумніватися в правдивості цих відомостей. І оскільки Google зняла з продажу Pixelbook ще у 2020 році, цей крок фактично означає, що компанія офіційно все з ноутбуками та залишає ринок після майже десяти років спроб закріпитися на ньому. Мова саме про випуск ноутбуки у класичному формфакторі, а не гібридні планшети та трансформери 2-в-1.

Принаймні якийсь час Google не випускатиме Pixelbook в традиційному формфакторі ноутбука — поки не вирішить повернутися з новою моделлю. І це досить іронічно на тлі повернення Google на ринок планшетів після 8-річної паузи — новий Pixel Tablet очікується лише у 2023 році. Іронічно тому, що свого часу Google вже відмовлялася від лінійки хромбуків Pixel на користь планшетів та моделі Pixel Slate, яка врешті провалилася у продажах і привела до згортання бізнес-напрямку.

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Нижче — стисло згадуємо шлях Google на ринку ПК та сегменті хромбуків (хронологія):

  • Оригінальний Google Chromebook Pixel дебютував 21 лютого 2013 року, а через два роки у березні 2015 року вийшло друге покоління. Оновлена модель отримала непогані характеристики та й коштувала дешевше за попередника. Наприкінці серпня 2016 року Google припинила продаж Chromebook Pixel 2 без випуску нової моделі.
  • У 2017 році Google знову змінив стратегію — перший Pixelbook став висококласною альтернативою “народним” Chromebook. Конвертований ноутбук (2-в-1) з 12,3-дюймовим екраном за ціною від $999 та стилусом Pixelbook Pen за $99, який потрібно було докупляти окремо.
  • У 2019 році Google представила доступніший Pixelbook Go за $649, який водночас позиціювала як преміальний Chromebook із брендом Pixel. Він досі продається та лишається єдиним Pixel з ChromeOS.

Попри те, що пристрої Chromebook під брендом Pixel мали на меті продемонструвати, як розширилися можливості ОС ChromeOS з апаратним забезпеченням преміумкласу, вони, суб’єктивно, ніколи не були такими популярними, як дешевші моделі сторонніх виробників, які давно домінують в освітньому сегменті. За останні кілька років популярність доступних ноутбуків з ChromeOS помітно збільшилася — і цьому добре посприяла пандемії та Microsoft власною політикою просування Windows 11.

Поставки хромбуков в 2020 году впервые перевалили за 30 миллионов штук — это лучший результат за всю историю


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