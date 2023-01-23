У Google паніка через ChatGPT — протягом 2023 року компанія планує показати власний чатбот для онлайн-пошуку та ще понад 20 проєктів зі ШІ

Ще у грудні Google, попри значні інвестиції в технологію штучного інтелекту, вважала, що надто швидке її впровадження може завдати шкоди репутації компанії. Але тепер, схоже, техногігант стривожений популярністю ChatGPT і планує “продемонструвати версію своєї пошукової системи з функціями чатбота” та оприлюднити ще понад 20 проєктів на базі штучного інтелекту протягом 2023 року.

Раніше Google також оголосила, що звільняє понад 12 000 співробітників і зосередиться на штучному інтелекті.

Точної дати для запуску демоверсії Google-пошуку із використанням ШІ-чатбота не названо, однак інші проєкти дебютують під час щорічної події I/O у травні. ЗМІ також повідомляють, що засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які нині є акціонерами Alphabet, активно “заохочували” керівників до обговорення чатбота минулого місяця.

Зазначається, що Google надасть пріоритет “правильному отриманню фактів, безпеці та позбавленню від дезінформації”, сподіваючись розв’язати одну з головних проблем штучного інтелекту, який впевнено та чітко відповідає на запити, надаючи неправильні дані. Водночас Google працює над тим, щоб пришвидшити процеси перевірки технології щодо її моральних принципів.

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Серед інших 20 ШІ-продуктів, які презентує цього року Google:

студія генерації зображень;

застосунок для тестування прототипів продукту та набір інструментів, які інші компанії, можуть використовувати для створення прототипів ШІ;

інструмент генерації коду під назвою PaLM-Coder 2, який схожий на програмне забезпечення GitHub Copilot від Microsoft;

інші інструменти, які допомагають створювати програми для смартфонів, зокрема застосунок під назвою Colab + Android Studio.

Останніми роками Google досить акуратно рухається на шляху до випуску нових ШІ-продуктів. Компанія опинилась у центрі обговорень після звільнення двох дослідників галузі — Тімніта Гебру та Маргарет Мітчелл. Вони критикували мовні моделі за упередженість та надання дезінформації.

Передові ШІ-технології Google нині тестуються з обережністю. Наприклад, застосунок AI Test Kitchen пропонує доступ до інструментів створення зображень і тексту, подібних до OpenAI DALL-E і ChatGPT, але запити, які користувачі можуть зробити, суворо обмежені. Компанія вже показала деякі власні ШІ-продукти чатботів, зокрема й систему, схожу на ChatGPT, ще у 2021 році.

Однак із запуском чатбота OpenAI (який до речі заблокований в Україні, щоб “не порушити санкції, які з 2014-го року поширюються на анексований Крим/ “ЛДНР”) та тривожними прогнозами про неминучий занепад Google, компанія схоже переглянула свою тактику.

Раніше Microsoft оголосила, що інвестує $10 млрд в розробника чатбота, компанію OpenAI, а також планує інтегрувати ChatGPT у власну пошукову систему Bing вже навесні.

Джерело: The Verge