Google випустила першу версію Android 14 (DP1) для розробників — з блокуванням застарілих програм і нелінійним масштабуванням шрифтів

Компанія Google надала доступ розробникам до першої попередньої версії майбутньої мобільної операційної системи Android 14 Preview 1. Як правило, Google тримає в секреті остаточний набір нових функцій ОС як мінімум до проведення конференції I/O. Однак деякі нові функції і можливості все ж таки доступні в Android 14 Preview 1, і про них можна розповісти.

Підтвердилися попередні чутки про те, що Android 14 заблокує встановлення старих застосунків. У міру розвитку ОС з’являлися нові API та підвищені обмеження безпеки, конфіденційності чи фонової обробки. Вони можуть порушити роботу старих застосунків. Щоб уникнути цього, в Android передбачена система зворотної сумісності, яка підтримує роботу цих старих застосунків і не застосовує до них деякі нові функції та обмеження. Цим можуть скористатися недобросовісні розробники для створення застосунків з можливістю обходу обмежень ОС. В Android 14 цю лазівку буде закрито. Операційна система блокуватиме встановлення застосунків, призначених для Android 6.0 або нижче. У цій версії була введена система дозволів, а багато шкідливих застосунків для її обходу використовують цільову версію Android 5.1.

Більшість користувачів, напевно, навіть не помітять цих нових обмежень. Річ у тім, що у Play Store з 2018 працює система мінімальних цільових рівнів SDK. Вона вимагає, щоб нові та оновлені застосунки були націлені на версію Android, випущену рік тому чи новіше. Таким чином, зараз усі нові та оновлювані застосунки повинні бути розраховані на версію Android 12 та новіші. Старі застосунки, які давно не оновлювалися, все ще можуть бути орієнтовані на старіші версії ОС. Але згодом вони поступово зникнуть із Play Store. З минулого року Google почала приховувати старі застосунки. Тепер будь-який застосунок, який не оновлювався протягом двох років, буде прихований в магазині.

Також, схоже, базова ОС Android також відмовлятиметься від підтримки старих застосунків щороку. Google передбачила можливість обійти блокування, якщо потрібно встановити на Android 14 застосунок для Android 6.0. Для цього знадобиться USB-кабель, ПК та встановлений пакет Android Developer SDK. Встановити старий застосунок можна за допомогою прапора командного рядка ADB – «adb install –bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk». Однак, з урахуванням вимог, це зможуть зробити лише достатньо обізнані користувачі, а не пересічні споживачі.

Ще однією новою функцією є «нелінійне масштабування шрифту». Ідея полягає в тому, що дрібний шрифт масштабуватиметься більш помітно, ніж великий шрифт. Раніше лінійне масштабування однаково збільшувало всі шрифти, у тому числі великі. Водночас Google збільшує обмеження розміру шрифту зі 130% до 200%.

Також Google реалізувала зміни, пов’язані з «оптимізацією фонової роботи», хоча будь-яких подробиць щодо цього поки немає. Крім того, Android оновлюється до OpenJDK 17, і Google заявляє, що «дбайливо працює над тим, щоб повністю увімкнути функції мови Java 17 в майбутніх попередніх версіях для розробників».

Збірки Android 14 Preview 1 пропонуються на сайті Android Developer для смартфонів Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 5a 5G, Pixel 5 або Pixel 4a (5G).

Джерело: arstechnica