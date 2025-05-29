Новини Софт 29.05.2025 о 10:48 comment views icon

Google: Instagram почав «невиправдано» розряджати смартфони Android, навіть без перегляду Reels

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google: Instagram почав «невиправдано» розряджати смартфони Android, навіть без перегляду Reels
Depositphotos

Якщо ви помітили, що ваш смартфон Android почав занадто швидко втрачати заряд — можливо, в цьому винний Instagram.

Згідно із дописом менеджера спільноти Google Ааділа Шейха (через Neowin), використання Instagram останнім часом призводило до швидкої розрядки батарей у деяких смартфонах Android — при чому невиправданої, оскільки проблема виникала навіть без перегляду Reels (коротких відео).

На щастя, Meta досить швидко випустила оновлення зі збіркою 382.0.0.49.84, про що повідомив сам Шейх:

«Привіт, спільното Android! Відсьогодні Instagram випускає оновлений додаток, який має розв’язати проблему розрядки батареї на пристроях Android. Будь ласка, переконайтеся, що у вас встановлена ​​остання версія програми Instagram (збірка 382.0.0.49.84)».

На жаль, в Google не уточнили, які саме смартфони постраждали від помилки, або ж вона стосується усіх моделей. Зважаючи на коментарі в соцмережах, то скарги надходили від власників Samsung Galaxy S24 і пристроїв Pixel (в останньому випадку проблема торкнулась моделей Pixel 6-Pixel 9 після травневого оновлення).

Один з користувачів Reddit з Samsung Galaxy A53 повідомив, що Instagram використав 12,4% заряду батареї протягом 54 хвилин увімкненого екрана, тоді як WhatsApp з подібним часом увімкненого екрана 49 хвилин використав лише 2,4%.

Google: Instagram почав «невиправдано» розряджати смартфони Android, навіть без перегляду Reels
Reddit

Оновити Instagram до останньої версії можна безпосередньо на сторінці програми в Google Play Store.

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