Google оновив Менеджер паролів — імпорт даних, нотатки та біометрична ідентифікація

Менеджер паролів Google (Google Password Manager), вбудований у браузер Chrome для ПК, Android та iOS, отримав оновлення, яке принесло нові функції безпеки та зручності використання. У тому числі з’явилася можливість завантаження даних (за допомогою файлу .csv) з інших сервісів.

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Для менеджера паролів тепер є виділене місце у Chrome, доступ до якого можна отримати через меню браузера або вікно Manage passwords при спробі зберегти нові облікові дані. Крім того, передбачено опцію доступу через ярлик на робочому столі. На відповідній сторінці можна переглянути свої збережені паролі для різних сайтів, а також змінити налаштування. Для користувачів iOS буде доступне більше спливаюче вікно автоматичного заповнення паролів.

Оновлення Google Password Manager дозволяє додавати нотатки до збережених даних для авторизації. Якщо є додатковий пін-код або секретне питання, на яке потрібно запам’ятати відповідь, ця інформація тепер може зберігатися разом із паролем цього облікового запису. При авторизації потрібно буде клацнути значок ключа, щоб отримати доступ до збережених відомостей.

Щодо безпеки, Google додає більше варіантів біометричної ідентифікації для настільних пристроїв. Таким чином, перед автоматичним заповненням форми авторизації можна налаштувати запит на відбиток пальця або розпізнавання обличчя. Це може бути корисним при використанні спільного комп’ютера. У iOS менеджер паролів Google позначатиме повторно використовувані та ненадійні паролі на вкладці Password Checkup, де також знаходяться відомості про скомпрометований пароль.

Більшість із зазначених оновлень Google Password Manager вже доступні для використання. Проте біометрична ідентифікація на ПК з’явиться «скоро».

Джерело: Engadget