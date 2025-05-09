Аналітики заперечують Apple: чатботи ШІ мають лише 3% пошукового трафіку, Google відвідують у 34 рази більше, ніж ChatGPT

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Попри твердження Apple у суді про втрату трафіку пошуковиками, чатботи ШІ мають порівняно незначну його частку. За рік Google відвідали 1,6 трлн разів, порівняно з 47,7 млрд у ChatGPT.

Відповідно до звіту аналітичної компанії OneLittleWeb, чатботи штучного інтелекту навряд змогли суттєво зменшити трафік пошукових систем. З квітня 2024 року по березень 2025 року десять провідних пошуковиків мали у середньому 155 млрд відвідувань на місяць, тоді як десять провідних чатботів — лише 4 млрд. Загалом пошукові системи залучали у 34 рази більше трафіку, ніж чатботи, але зростають швидшими темпами.

Трафік усіх чатботів, включаючи ChatGPT, був трохи меншим, ніж загальна кількість відвідувань лише пошуковика Bing.

Загальна кількість відвідувань чатботів ШІ становила 55,2 млрд за рік, у яких ChatGPT мав частку 87%. Бот від OpenAI посів перше місце з 47,7 млрд відвідувань, китайський DeepSeek та Gemini від Google поділили друге місце з відносно невеликими 1,7 млрд на кожного. DeepSeek зростав найшвидше — трафік Gemini та ChatGPT зріс на 41% та 67% відповідно, а DeepSeek підскочив на 113 007% (втім, це зростання фактично від 0).

Загалом чатботи мають лише 2,96% усього пошукового трафіку.

Природно, відносно нова технологія отримала найбільше зростання. Кількість відвідувань ботів ШІ зросла на 80,9%, тоді як трафік з пошукових систем знизився на незначні 0,51%. Починаючи з травня 2024 року кількість відвідувань чатботів зростала щомісяця, з 3,1 млрд у квітні та травні 2024 до 7 млрд у березні 2025. Цікаво, що за рік до того, з квітня 2023 по березень 2024, кількість відвідувань чатботів знизилася до 2,1 млрд у серпні та зросла до 2,9 млрд лише у березні 2024 року.

Зростання відвідувань чат-ботів прискорилося протягом останніх 12 місяців з різкими щомісячними стрибками на 17% та 22% у вересні 2024 року та лютому 2025 року. Втім, багато традиційних пошуковиків зростали динамічніше. Кількість відвідувачів пошукових систем впала до 148 млрд у лютому 2024 року та різко відновилася до 161 млрд цього лютого. Відвідування пошуковиків постійно зростають з листопада 2024 року, коли спостерігалося падіння до 155 млрд.

Нагадаємо, у середу 7 травня на судовому процесі з розділення Google старший віцепрезидент Apple з послуг Едді К’ю заявив про значне падіння трафіку на пристроях компанії через конкуренцію Google з боку інструментів штучного інтелекту. Після цієї заяви акції Alphabet швидко впали у ціни на 8%. Google заперечив значне падіння трафіку, і наведена статистика OneLittleWeb здається, підтверджує його заяву.

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Джерело: Wccftech

Розділ Технології виходить за підтримки

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