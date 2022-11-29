Google оновив прошивку оригінальної ТБ-приставки Chromecast вперше за три роки – оновлення отримали й інші пристрої, зокрема Chromecast 4K

Оригінальна приставка Google Chromecast дебютувала e 2013 році, представляючи погляд компанії на те, як має виглядати розумне ТБ і роблячи розумним будь-який телевізор. Пристрій також надає зручний спосіб трансляції мультимедійного контенту зі смартфона на телевізор. Через дев’ять років після релізу та більше трьох років після останнього оновлення перший Chromecast раптово отримав свіжу прошивку.

Мінорне оновлення не містить якихось суттєвих нововведень – номер версії майже не змінився (1.36.159268, порівняно з попередньою 1.36.157768). Проте це показник того, наскільки довго компанія здатна підтримувати свої популярні пристрої в актуальному та безпечному стані.

Оновлено також інші пристрої лінійки, у тому числі Chromecast 2018 року та Chromecast 4K. Останні отримали більш занчимий патч. Він забезпечує пристрій оновленями безпеки, що вийшли з липня по жовтень 2022 року. Апдейт розміром 150 МБ також виправляє помилки та підвищує продуктивність приставки.

Лише кілька тижнів тому Chromecast 4K з Google TV отримав оновлення версії ОС з Android 10 до Android 12. Невідомо, чи отримають Chromecast з віком понад два роки оновлення до Android 13.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Також на сторінці підтримки Google говориться, що вбудована підтримка технології Chromecast для пристроїв на Android TV була оновлена ​​з версії 1.42.179832, випущеної в 2020 році, до 1.56.292394. Однак, мінорні оновлення цієї функції на Android з’являлися досить часто і регулярно.

Джерела: 9TO5Google, Crast.net