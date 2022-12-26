Google планує створити Pixel Pro з 6,3-дюймовим екраном, випустити складаний смартфон за $1799 та перевести серію А на дворічний цикл випуску

Android Authority розкрили плани Google для лінійки телефонів Pixel на 2023-2025 роки. Однак навіть якщо анонімні джерела видання матимуть рацію на 100%, ясна річ, плани компанії можуть змінитися. З усім тим, деякі попередні прогнози справджуються у цій хронології, як от плани щодо випуску складаного смартфона за $1799.

Серія Google Pixel у 2023 році

Наступного року на модельний ряд Pixel очікують незначні зміни. У квітні/травні під час Google I/O представлять два телефони під кодовими назвами lynx (відноситься до Pixel 7a) та felix (Pixel Fold). Вартість Pixel 7a залишиться незмінною — роздрібна ціна в США становитиме $449. Попередні витоки наголошували, що серія отримає бездротову зарядку та частоту оновлення екрана 90 Гц, однак джерела Android Authority цю інформацію не підтвердили.

Головною новинкою Google у 2023 році стане перший складаний Pixel за $1799, що зробить його конкурентом для серії Galaxy Z Fold від Samsung.

Пізніше у 2023 році Google випустить два нових телефони у своїй основній серії: Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Помітною зміною буде менший розмір Pixel 8, однак Pixel 8 Pro — отримає той самий дисплей і загальні розміри, що й Pixel 7 Pro.

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Флагманські моделі отримають новий чип (ймовірно, Tensor G3).

Серія Google Pixel у 2024 році

Згідно з джерелами, Google може відмовитися від щорічних випусків телефонів серії A і натомість випускати їх кожні 2 роки. Таким чином серія зрівняється з iPhone SE від Apple.

Якщо Pixel 8a таки випустять, його ціна підвищиться до $499. Однак доля цього телефону повністю залежить від показників Pixel 7a на ринку.

Восени 2024 року Google випустить серію Pixel 9, яка вперше включатиме три пристрої. Першим буде ванільний Google Pixel 9, який, ймовірно, матиме той самий розмір і загальний формат, що й Pixel 8. Очікуваний Pixel 9 Pro матиме екран з розміром 6,7 дюйма. Однак може з’явитися і більш компактна професійна модель з 6,3-дюймовим екраном.

Джерела стверджують, що Google хоче імітувати успішну стратегію розмірів Apple, а це означає, що їй потрібен телефон професійного рівня, не такий великий, як Pixel 7 Pro. Pixel 9 буде схожий на iPhone 14, а 6,3-дюймова про-модель буде схожа на iPhone 14 Pro.

На всіх трьох телефонах має бути представлений Tensor G4, який, у звіті фігурує під кодовою назвою “redondo”.

Серія Google Pixel у 2025 році

До 2025 року Google розглядає кілька варіантів для своєї дорожньої карти Pixel, на яку сильно впливатиме успіх чи провал її планів на 2023 та 2024 роки.

По-перше, Google грає з ідеєю створити складаний розкладний телефон, щоб конкурувати з серією Galaxy Z Flip. Якщо компанія піде цим шляхом, то запуск основної серії Pixel восени 2025 року включатиме складану “розкладушку”, базовий флагман Pixel 10 із двома Pro-ітераціями — меншого та більшого розмірів.