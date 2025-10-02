Новини Ігри 02.10.2025 comment views icon

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99
Розумна колонка Google Home з ШІ Gemini

Google представила нову розумну колонку Home з вбудованим штучним інтелектом Gemini. Це перший флагманський пристрій компанії для “розумного дому” з повною інтеграцією ШІ.

Колонка отримає власний процесор, який зможе безпосередньо обробляти роботу Gemini — від придушення фонового шуму та ехо до розпізнавання, хто саме говорить. Це потрібно, щоб пристрій не плутався, коли з ним взаємодіє кілька людей одночасно.

Під корпусом також розташоване світлове кільце, яке змінюватиме вигляд залежно від того, що робить ШІ. Наприклад, слухає, думає чи відповідає в режимі Gemini Live. Щоправда, цей режим працюватиме лише за наявності підписки на Google Home Premium. Стандартний план коштує $10 на місяць або $100 на рік, а от розширений — $20 на місяць або $200 на рік.

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99
Розумна колонка Google Home з ШІ Gemini

З погляду функціональності це буде все ще класичний Google Home — з 360-градусним звуком і підтримкою груп динаміків у застосунку Google Home. Але не без нових опцій: тепер два такі динаміки можна буде поєднати з Google TV Streamer для створення об’ємного звуку.

Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99
Варіанти кольорів розумної колонки Google Home

Колонку покриють 3D-в’язаним текстилем, який зменшує кількість відходів і має зробити виробництво трохи екологічнішим. Продаватимуть її у чотирьох кольорах — Porcelain (порцеляновий), Hazel (лісовий горіх), Berry (ягідний) та Jade (нефритовий). На старті запуск відбудеться не лише у США, а й Канаді, Великій Британії, країнах ЄС, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Вона коштуватиме $99 і вийде навесні 2026 року.

Якщо подивитися на ситуацію ширше, то техногігант таки вирішив наздоганяти конкурентів у сфері розумних пристроїв з ШІ. Наприклад, ту саму Amazom, котра зовсім нещодавно представила купу розумних колонок та інших новинок. Утім Google не поспішала з запуском нової колонки — це свідомий крок, а не відставання. За словами головного директора з продуктів Google Home та Nest Аніша Каттукерана, компанія хоче спершу дати користувачам старих пристроїв можливість протестувати Gemini. А саме знайти баги та поділитися враженнями, перш ніж просувати новинку.

Джерело: TechCrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
10 новинок з презентації Amazon: телевізори, колонки з сенсорним екраном, Vega OS та багато іншого
Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
Google Pixel 10 Pro: "каша" на перших зразках роботи ШІ-режиму 100x Pro Res Zoom
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
Google Chrome для Android читатиме вголос стрічку новин Discover
Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
Те, що просили: в Gemini тепер можна завантажувати аудіо та "будь-які" файли
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
Google Flow створив 100 млн відео та отримав нові можливості
Плюс 25% переглядів: YouTube запустив дубляж кількома мовами для всіх творців відео
Android заборонить APK неперевірених розробників з 2026 року
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Перші покупці Pixel 10 борються з бездротовим заряджанням: переривання і низька швидкість
Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути
Друга спроба поділу Google: Держдеп хоче, щоб компанія продала рекламний підрозділ
У Chrome 140 все ще можна увімкнути uBlock Origin
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати