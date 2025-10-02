Google показала розумну колонку Home з ШІ Gemini за $99

Розумна колонка Google Home з ШІ Gemini

Google представила нову розумну колонку Home з вбудованим штучним інтелектом Gemini. Це перший флагманський пристрій компанії для “розумного дому” з повною інтеграцією ШІ.

Колонка отримає власний процесор, який зможе безпосередньо обробляти роботу Gemini — від придушення фонового шуму та ехо до розпізнавання, хто саме говорить. Це потрібно, щоб пристрій не плутався, коли з ним взаємодіє кілька людей одночасно.

Під корпусом також розташоване світлове кільце, яке змінюватиме вигляд залежно від того, що робить ШІ. Наприклад, слухає, думає чи відповідає в режимі Gemini Live. Щоправда, цей режим працюватиме лише за наявності підписки на Google Home Premium. Стандартний план коштує $10 на місяць або $100 на рік, а от розширений — $20 на місяць або $200 на рік.

З погляду функціональності це буде все ще класичний Google Home — з 360-градусним звуком і підтримкою груп динаміків у застосунку Google Home. Але не без нових опцій: тепер два такі динаміки можна буде поєднати з Google TV Streamer для створення об’ємного звуку.

Колонку покриють 3D-в’язаним текстилем, який зменшує кількість відходів і має зробити виробництво трохи екологічнішим. Продаватимуть її у чотирьох кольорах — Porcelain (порцеляновий), Hazel (лісовий горіх), Berry (ягідний) та Jade (нефритовий). На старті запуск відбудеться не лише у США, а й Канаді, Великій Британії, країнах ЄС, Японії, Австралії та Новій Зеландії. Вона коштуватиме $99 і вийде навесні 2026 року.

Якщо подивитися на ситуацію ширше, то техногігант таки вирішив наздоганяти конкурентів у сфері розумних пристроїв з ШІ. Наприклад, ту саму Amazom, котра зовсім нещодавно представила купу розумних колонок та інших новинок. Утім Google не поспішала з запуском нової колонки — це свідомий крок, а не відставання. За словами головного директора з продуктів Google Home та Nest Аніша Каттукерана, компанія хоче спершу дати користувачам старих пристроїв можливість протестувати Gemini. А саме знайти баги та поділитися враженнями, перш ніж просувати новинку.

Джерело: TechCrunch