Google продаватиме картографічні дані сонячному бізнесу — планує заробити $100 млн за перший рік

Google планує ліцензувати нові набори картографічних даних для низки компаній, пов’язаних з сонячною енергетикою. За перший рік техногігант планує заробити до $100 млн, повідомляє CNBC.

Google фактично продаватиме доступ до нових API (інтерфейсів прикладного програмування) з інформацією про сонячну енергію та якість повітря. Один з таких – Solar API – могли б використовувати інсталятори сонячних батарей, такі як SunRun і Tesla Energy, а також компанії з проєктування сонячних батарей, такі як Aurora Solar. Додаткові можливості для заробітку Google розглядає й серед компаній з нерухомості, таких як Zillow та Redfin; готелях на кшталт Marriott Bonvoy та комунальних підприємствах, таких як PG&E.

Деякі дані з Solar API надходитимуть з пілотного проєкту під назвою Project Sunroof – калькулятора економії сонячної енергії, запущеного у 2015-му році (програма дозволяє користувачам вводити свою адресу та розраховувати приблизні витрати на сонячну енергію, зважаючи на рахунки за споживання та розмір сонячної установки).

Google планує продавати API-доступ до даних щодо окремих будівель, а також сукупних даних для всіх будівель у певному місті чи окрузі. Компанія стверджує, що має дані про понад 350 мільйонів будівель (це значно більше, ніж 60 мільйонів будівель, про які вона говорила під час запуску Sunroof у 2017 році).

За попередніми оцінками сонячні API принесуть компанії дохід від $90 до $100 мільйонів в перший рік запуску. Google також планує продавати API з інформацією про якість повітря – з цифровими тепловими картами даних, погодинною інформацією про якість повітря, а також історією якості повітря за 30 днів.

Наразі Google ліцензує свій картографічний API для навігації таким компаніям, як Uber – що обійшлося останній у $58 млн на три роки.

Інформацію про те, скільки заробляє підрозділ Google Maps, не розкривають, однак історично це був один із найменш прибуткових бізнесів техногіганта. У червні компанія скоротила співробітників Waze, який придбала у 2013 році, та об’єднала підрозділ з командою Google Maps.