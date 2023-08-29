Новини Технології 29.08.2023 о 16:53

Google продаватиме картографічні дані сонячному бізнесу — планує заробити $100 млн за перший рік

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Google планує ліцензувати нові набори картографічних даних для низки компаній, пов’язаних з сонячною енергетикою. За перший рік техногігант планує заробити до $100 млн, повідомляє CNBC.

Google фактично продаватиме доступ до нових API (інтерфейсів прикладного програмування) з інформацією про сонячну енергію та якість повітря. Один з таких – Solar API – могли б використовувати інсталятори сонячних батарей, такі як SunRun і Tesla Energy, а також компанії з проєктування сонячних батарей, такі як Aurora Solar. Додаткові можливості для заробітку Google розглядає й серед компаній з нерухомості, таких як Zillow та Redfin; готелях на кшталт Marriott Bonvoy та комунальних підприємствах, таких як PG&E.

Деякі дані з Solar API надходитимуть з пілотного проєкту під назвою Project Sunroof – калькулятора економії сонячної енергії, запущеного у 2015-му році (програма дозволяє користувачам вводити свою адресу та розраховувати приблизні витрати на сонячну енергію, зважаючи на рахунки за споживання та розмір сонячної установки).

Google продаватиме картографічні дані бізнесу, що займається сонячною енергетикою – з планами заробити $100 млн за перший рік
Скриншот з Project Sunroof

Google планує продавати API-доступ до даних щодо окремих будівель, а також сукупних даних для всіх будівель у певному місті чи окрузі. Компанія стверджує, що має дані про понад 350 мільйонів будівель (це значно більше, ніж 60 мільйонів будівель, про які вона говорила під час запуску Sunroof у 2017 році).

За попередніми оцінками сонячні API принесуть компанії дохід від $90 до $100 мільйонів в перший рік запуску. Google також планує продавати API з інформацією про якість повітря – з цифровими тепловими картами даних, погодинною інформацією про якість повітря, а також історією якості повітря за 30 днів.

Наразі Google ліцензує свій картографічний API для навігації таким компаніям, як Uber – що обійшлося останній у $58 млн на три роки.

Інформацію про те, скільки заробляє підрозділ Google Maps, не розкривають, однак історично це був один із найменш прибуткових бізнесів техногіганта. У червні компанія скоротила співробітників Waze, який придбала у 2013 році, та об’єднала підрозділ з командою Google Maps.

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

блогер

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати