Google об’єднує команди Maps і Waze для оптимізації процесів та скорочення витрат

Об’єднання команд, впевнені у Google, допоможе оптимізувати роботу та скоротити витрати. Вже з п’ятниці понад 500 працівників Waze приєднаються до організації Google Geo, яка контролює продукти Maps, Earth і Street View.

Генеральний директор Waze Неха Паріх залишить свою посаду після перехідного періоду. Google заявив, що планує зберегти Waze як окремий сервіс і не планує проводити звільнення в рамках реорганізації. Також компанія очікує, що об’єднання зменшить “дублювання картографічної роботи” в продуктах Waze і Maps.

“Google залишається глибоко відданим унікальному бренду Waze, його застосунку та спільноті волонтерів і користувачів”, — йдеться в заяві прессекретаря Google.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї намагався підвищити ефективність компанії після уповільнення зростання реклами цього року. У вересні Пічаї заявив, що хоче, щоб Google став на 20% продуктивнішим, і зазначив, що компанія може об’єднати команди, які працюють над продуктами, що перетинаються.

Хедж-фонд TCI Fund Management у листі до керівництва Alphabet, відправленого минулого місяця, закликав до “агресивного” скорочення витрат і зазначив, що “чисельність керівників у компанії завелика”.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Скорочення працівників виглядали б цілком логічними у Google, якщо брати до уваги дії інших великих компаній. Про заплановані звільнення оголосив Amazon (згідно зі звітом The New York Times, в результаті змін може бути скорочено до 10 000 робочих місць). Meta вже скоротила 11 000 робочих місць, що стало найбільшим звільненням в історії компанії, а Twitter попрощався з приблизно половиною свого персоналу та тисячами підрядників.

Google придбала Waze у 2013 році за 1,1 мільярда доларів, що на той час стало четвертою за величиною угодою компанії. Угода викликала увагу з боку регуляторів, у тому числі Федеральної торгової комісії, яка зрештою вирішила не оскаржувати її.

Сервіс працював значною мірою незалежно від Google Maps після придбання, хоча Google інтегрував деякі популярні функції Waze у флагманський продукт. В картографічному сервісі Waze нині нараховується 151 мільйон активних користувачів (в порівнянні з 1 мільярдом у Google Maps).

З усім тим, Waze — дуже популярний навігаційний застосунок (особливо в Європі) завдяки своїй краудсорсинговій функції. Окремі користувачі можуть легко повідомляти про затори, пости поліції, аварії, проблеми з картами, радари та багато іншого одним натисканням кнопки. Google Maps додали можливість повідомляти про дорожньо-транспортні пригоди у 2019 році, але вони менш орієнтовані на краудсорсинг. Останніми роками Waze також працював над створенням рекламного бізнесу.

У 2021 році Ноам Бардін, генеральний директор, який керував продажем Waze компанії Google, покинув компанію, щоб створити Post, конкурента Twitter. Пізніше Бардін написав допис у блозі, в якому описав труднощі, з якими він зіткнувся після приєднання до Google, зокрема в методах найму компанії та внутрішній бюрократії.

“Увесь ріст у Waze був результатом нашої роботи, а не підтримки материнської компанії. Ми могли б рости швидше та набагато ефективніше, якби залишалися незалежними”, — написав Бардін.

Крістофер Філліпс очолює Google Geo, яка контролюватиме Waze. Раніше співробітники сервісу звітували перед Доном Харрісоном, президентом Google з глобального партнерства та корпоративного розвитку.

Місяць тому з’явилась інформація про закриття сервісу Street View. Під час декомпіляції останньої версії програми для Android 9to5Google виявив повідомлення про завершення роботи застосунку, які компанія ще не опублікувала. У них повідомляється підтримка програми припиняється 21 березня 2023 року. Прессекретар компанії підтвердив, що Street View найближчими тижнями зникне із магазину програм Google.

Джерело: The Wall Street Journal