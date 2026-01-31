tradfi
Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи
ШІ-згенерований ролик GTA 6 / Google Project Genie

Запуск ШІ-моделі Google Project Genie для створення 3D-світів обернувся для великих ігрових компаній різким падінням акцій.


Project Genie це відкрита версія Genie 3, моделі світу від Google, яку компанія раніше показувала лише обмеженій групі тестерів. Це не повноцінні 3D-ігри, а середовища, які штучний інтелект створює на льоту й одразу реагує на дії людини. Щось схоже представляла Microsoft. Її ШІ-модель Muse здатна генерувати елементи ігор, однак з більшими обмеженнями.

Користувач задає текстовий запит або дає зображення як референс. Спочатку система створює статичну картинку, яку Google у своєму блозі називає “ескізом світу”. Після цього з неї генерується інтерактивне середовище, де можна пересуватися за допомогою WASD. Рендеринг відбувається майже в реальному часі.


Відео працює у 720p з частотою близько 24 FPS. Один світ можна досліджувати не довше 60 секунд, після чого генерацію потрібно запускати знову. Оскільки це генеративний ШІ, кожен запуск дає трохи інший результат. Також можна “реміксувати” готові світи з новими персонажами або стилями, а отримане відео завантажувати.

Наразі Google Project Genie це дослідницький прототип із відчутними обмеженнями. Є затримка реакції на введення, світ має обмеження лише в 1 хвилину, а фізика й поведінка об’єктів можуть виглядати неприродньо. Крім того, функція додавання нових подій у вже створене середовище, яку показували в Genie 3, поки що недоступна.

Також під час тестування моделі The Verge повідомляв, що система спочатку дозволяла створювати світи, схожі на Super Mario та The Legend of Zelda. Однак згодом частину таких підказок заблокували через “інтереси сторонніх постачальників контенту”. Також у мережі ширилися відео з GTA 6, де головний герой Джеймс гуляє вулицями та Люсія їздить на байку. Звичайно це точно далеко від чудово деталізованих трейлерів гри з плавністю рухів, але, логічно припустити, модель будуть покращувати з кожним оновленням. І це питання часу, коли результати стануть ще кращими.

Власне інвестори швидко відреагували на ідею, що відеоігри зможуть масово створювати за допомогою штучного інтелекту. За даними Google Finance, на тлі новин про нову модель Ubisoft втратила 7,14%, CD Projekt SA — 8%, Roblox Corp — 13,8%, Take-Two — 7,39%, Capcom ADR — 1,7%.

Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців
Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи

Зараз Google Project Genie доступний лише через окремий веб-застосунок і не інтегрований у Gemini. Отримати до нього доступ можна тільки з підпискою AI Ultra за $250 на місяць. Google пояснює це високою вартістю генерації відео та заявляє, що з часом планує розширити доступ.

Джерело: Ars Technica

