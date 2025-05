Другий трейлер GTA 6 зняли на PS5 і він на 50% складається з геймплею, — Rockstar

Rockstar офіційно заявила, що другий трейлер GTA 6 повністю змонтований з кадрів, знятих у грі на PlayStation 5.

Студія стверджує, що половина цього трейлера — геймплей. У ньому нам показали розширений погляд на Вайс-Сіті, оточення та стосунки головних героїв. Лише за першу добу він вп’ятеро перевищив рекорд першого — 475 млн переглядів.

Після виходу трейлера багато, хто припускав, що це черговий кінематографічний погляд на гру. Картинка виглядала надто «вилізаною», щоб повірити, що це справжній ігровий процес, а не набір кат-сцен. Але Rockstar стверджує, що це був геймплей — просто дуже добре замаскований.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025