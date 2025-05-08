Другий трейлер GTA 6 зняли на PS5 і він на 50% складається з геймплею, — Rockstar

GTA 6 / Rockstar

Rockstar офіційно заявила, що другий трейлер GTA 6 повністю змонтований з кадрів, знятих у грі на PlayStation 5.

Студія стверджує, що половина цього трейлера — геймплей. У ньому нам показали розширений погляд на Вайс-Сіті, оточення та стосунки головних героїв. Лише за першу добу він вп’ятеро перевищив рекорд першого — 475 млн переглядів.

«Другий трейлер Grand Theft Auto VI був повністю знятий у грі з PlayStation 5, що складався з порівну з геймплею та катсцен», — заявляє Rockstar.

Після виходу трейлера багато, хто припускав, що це черговий кінематографічний погляд на гру. Картинка виглядала надто «вилізаною», щоб повірити, що це справжній ігровий процес, а не набір кат-сцен. Але Rockstar стверджує, що це був геймплей — просто дуже добре замаскований.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

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Сказати, що гравці дуже чекали геймплейні кадри GTA 6 — буде применшенням. Фанати жадали хоч якихось деталей про нього вже півтора року. У трейлері дійсно багато видовищних моментів, але важко було сказати, що знято з-під контролера, а що — це катсцени. Наприклад, на 00:23 Джейсон заходить до свого будинку — і це виглядає як короткий момент геймплею. Ще частина перестрілок і бійок схожа на ігровий процес, але сказати про кожен кадр важко. Якщо трейлер триває 83,5 секунди, то приблизно 40 з них має бути геймплеєм. Тільки от не з першого разу можна зрозуміти, що саме є геймплеєм, а що — ні.

Але є нюанси до самого формулювання «геймплей». Для когось це — вид з камери гравця, де він сам керує діями. Але Rockstar можуть вважати геймплеєм будь-яку сцену, зняту на рушії гри, навіть якщо гравець там нічим не керує. Це могло б пояснити, чому візуально все виглядає як якісна постановка. Попри все, той факт, що трейлер знятий саме на PS5 (а не PS5 Pro або ПК) викликає повагу. Рівень деталізації, освітлення і навіть відображення в дзеркалах виглядає так, ніби там включено трасування променів.

GTA 6 офіційно запланована на 26 травня 2026 року. Раніше реліз планували на кінець 2025-го, але дату перенесли, щоб уникнути «жорстокого кранчу» — тобто перевтоми розробників.

Джерело: Games Radar