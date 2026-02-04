Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"

Десктопний режим з Android 16 QPR1 beta 2 / Google, Depositphotos

Нову настільну операційну систему Google під назвою Aluminium OS можуть повноцінно запустити не раніше 2028 року. Про це свідчать судові документи у антимонопольній справі проти Google у сфері пошуку.





Aluminium OS має стати єдиною платформою, що об’єднає Android і Chrome OS, і напряму конкуруватиме з Windows та macOS на ринку персональних комп’ютерів. Google офіційно анонсувала цю ОС у вересні минулого року під час Snapdragon Summit, організованого Qualcomm. Тоді компанія заявляла про запуск проєкту у 2026 році, однак нові документи вказують на суттєво довший графік.

Журналісти The Verge виявили раніше не оприлюднені матеріали з судової справи, у яких адвокати Google зазначають, що Aluminium OS можуть надати комерційним довіреним тестувальникам наприкінці 2026 року, тоді як повноцінний реліз запланований лише на 2028-й. У цих же документах уточнюється, що корпоративний та освітній сегменти отримають доступ до нової ОС не раніше 2028 року.

Ця інформація частково суперечить публічним заявам Google. Водночас The Verge звертає увагу на стенограму виступу керівника напряму Android Саміра Самата, де той сказав лише, що компанія “сподівається” запустити Aluminium у 2026 році, а не гарантує цього.





Судові матеріали також проливають світло на майбутнє Chrome OS. Раніше віцепрезидент Google з управління продуктами Chrome OS Джон Малетіс підтвердив зобов’язання компанії щодо 10 років підтримки Chromebook, яке раніше подовжили з 7 років.

“Кілька років тому ми подовжили зобов’язання щодо підтримки Chromebook з 7 до 10 років. І це для нас надзвичайно важливо… Під час цієї еволюції ми дотримуємося зобов’язання забезпечувати 10 років підтримки цих пристроїв з моменту запуску платформи”, — заявив Малетіс.

Втім, за даними The Verge, у документах прямо зазначено, що “термін поетапного згортання Chrome OS — 2034 рік”. Раніше зробити це неможливо через регуляторні вимоги в різних юрисдикціях, які визначають мінімальний період обов’язкової підтримки пристроїв.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Додатковим підтвердженням підготовки до переходу стала вакансія Google, опублікована ще в листопаді. У ній ішлося про розробку стратегії переходу “Google з ChromeOS на Aluminium із збереженням безперервності бізнесу”.

Джерело: androidauthority