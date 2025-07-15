Google об’єднує Android з ChromeOS — офіційно

Google об’єднає ChromeOS та Android в «єдину платформу»

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Google офіційно підтвердила давно обговорюване злиття двох своїх операційних систем — ChromeOS та Android. Це важливий крок для компанії, яка давно шукала спосіб зробити свою екосистему більш цілісною. Поки що деталей мало, але напрямок розвитку вже окреслено.

Про плани об’єднання розповів президент екосистеми Android Самір Самат в інтерв’ю TechRadar. Після короткої розмови про досвід використання пристроїв від Apple — зокрема, MacBook Pro та Apple Watch — Самат зазначив:

«Я запитав, тому що ми збираємося об’єднати ChromeOS та Android в єдину платформу, і мені дуже цікаво, як люди використовують свої ноутбуки сьогодні та що вони роблять».

На жаль, інтерв’ю, яке охоплювало широкий спектр тем, включаючи Android 16, Gemini та розумні окуляри, більше не повернулося до цього несподіваного анонсу. Отже, наразі не зрозуміло, як виглядатиме нова операційна система, коли вона вийде, і що саме вона з собою принесе. Єдине, на що можна сподіватися — це намагання Google покращити досвід використання Android на великих екранах, що може передбачати розширену підтримку застосунків для ноутбуків або планшетів. Це випливає з цікавості Самата щодо того, як люди зараз використовують свої ноутбуки для виконання роботи.

Певні натяки на об’єднання ChromeOS та Android були помітні й раніше. Наприклад, можна пригадати розробку настільного інтерфейсу Android або активне просування ноутбуків на базі ARM. Це створює підґрунтя для переходу до нової, універсальної ОС, яка могла б поєднувати мобільну гнучкість Android і функціональність десктопного середовища ChromeOS.

Водночас очевидно, що цей крок пов’язаний з безліччю питань для поточних користувачів ChromeOS. Зокрема невідомо, як виглядатиме перехід для нинішніх користувачів Chromebook, як довго пристрої отримуватимуть оновлення, чи збережеться характерна 10-річна довгострокова підтримка, яку надають Google та різні виробниками Chromebook. Це злиття також може спричинити проблеми для корпоративних користувачів, особливо шкіл, залежно від того, як буде проведено розгортання.

Поки що не йдеться про швидкий запуск чи точні дати. Але, з огляду на обмеження ChromeOS та зміни в апаратному забезпеченні ноутбуків з переходом на ARM, саме зараз може бути вдалий момент для перезавантаження всієї мобільної платформи Google.

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Джерело: 9to5google, TechRadar