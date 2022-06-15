Google Talk перестане підтримуватися 16 червня — Google закликає переходити на Chat

Компанія Google остаточно закриває свій черговий сервіс. На цей раз під ніж вирішили пустити сервіс обміну миттєвими повідомленнями Google Talk (також відомий як GChat).

Хоча у 2017 році Google перевела користувачів Talk на Hangouts (ще одну зі своїх платформ для обміну повідомленнями), сервіс, як і раніше, був доступний стороннім клієнтам XMPP, таким як Pidgin та Gajim. Але 16 червня компанія повністю припинить підтримку сервісу.

На сторінці підтримки Google вказує, що «згортає Google Talk» і більше не підтримуватиме сторонні програми, посилаючись на свою початкову заяву від 2017 року. Користувачі, які спробують увійти до GChat після 16 червня, побачать повідомлення про помилку авторизації.

Сервіс Google Talk з’явився у 2005 році як спосіб для користувачів надсилати миттєві повідомлення безпосередньо через Gmail. Пізніше у ньому з’явилися голосові та відеодзвінки, а також групові чати. Google припинила роботу Google Talk у 2017 році та перевела користувачів на месенджер Hangouts. Але пізніше в компанії вирішили перевести користувачів з Hangouts на програму Meet. Сервіс Hangouts все ще можуть використовувати власники безплатних облікових записів Google, але їм демонструється попередження «Hangouts скоро відключиться» з пропозицією перейти на Google Chat.

Google закликає людей, які отримували доступ до Google Talk через інші програми, перейти на Google Chat.

Джерело: The Verge