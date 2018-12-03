Google закроет классический мессенджер Hangouts

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Не так давно мы узнали, что очень скоро соцсеть Google+ прекратит существовать для обычных пользователей. Теперь же стало известно, что аналогичная судьба ждет еще один продукт поискового гиганта. Им является сервис мгновенного обмена сообщениями и организации видеоконференций Google Hangouts.

Сразу оговорим, что речь о классическом приложении Hangouts. Точная дата закрытия проекта пока не определена. Известно, что закрывать классический Hangouts будет постепенно, переводя пользователей на приложения Hangouts Meet и Hangouts Chat, которые сейчас входят в пакет приложений для корпоративных пользователей G Suite.

Судя по всему, Hangouts Meet и Hangouts Chat, которые, напомним, были представлены в марте 2017 года, получат потребительские версии. Собственно, именно они и заменят классический Hangouts. Будут ли у потребительских Hangouts Meet и Hangouts Chat какие-либо отличия от корпоративных, пока неизвестно. Но, вероятнее, всего, что никаких различий не будет.

В целом это решение напрашивалось сразу после разделения Hangouts на Hangouts Meet и Hangouts Chat в 2017 году, учитывая, что забрасывать классическое приложение Hangouts Google начала еще раньше.

Напомним, что по аналогии с приложениями Allo и Duo приложения Hangouts Chat используется для обмена текстовыми сообщениями, а Hangouts Meet предназначено для видеозвонков.

Источник: 9to5google