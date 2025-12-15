"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini

Photo: Google

Google запускає бета-функцію, яка дає змогу слухати переклад у реальному часі безпосередньо в навушниках. Технологічний гігант також додає до Google Translate розширені можливості Gemini та розширює інструменти для вивчення мов у застосунку Translate.

Нова функція перекладу в навушниках у реальному часі зберігає інтонацію, наголос і ритм мовлення кожного співрозмовника, тож легше стежити за розмовою й розуміти, хто саме говорить, зазначають у Google. По суті, ця можливість перетворює будь-які навушники на односторонній пристрій перекладу в реальному часі. Бета-версія вже почала розгортатися в застосунку Translate на Android у США, Мексиці та Індії. Функція працює з будь-якими навушниками та підтримує понад 70 мов.

“Незалежно від того, чи ви намагаєтеся поговорити іншою мовою, слухаєте виступ або лекцію за кордоном, чи дивитеся телешоу або фільм іншою мовою, тепер достатньо вдягнути навушники, відкрити застосунок Translate, натиснути “Live translate” і почути переклад у реальному часі обраною мовою”, — заявила Роуз Яо, віцепрезидентка Google з управління продуктами (Search Verticals), у блозі компанії.

Компанія планує запустити цю можливість на iOS і в інших країнах у 2026 році. Розширені можливості Gemini, які з’являться в Translate, мають забезпечити розумніший, природніший і точніший переклад текстів. Також покращиться переклад фраз із тоншими смисловими відтінками — зокрема сленгу, ідіом або локальних виразів. Наприклад, під час перекладу англійської ідіоми stealing my thunder користувач тепер отримає коректніший переклад замість буквального “слово в слово”, оскільки Gemini аналізує контекст і передає реальний зміст виразу.

Це оновлення вже розгортається у США та Індії й забезпечує переклад між англійською та майже 20 мовами, зокрема іспанською, арабською, китайською, японською та німецькою. Воно доступне в застосунку Translate на Android, iOS і у вебверсії. Google також розширює інструменти для вивчення мов майже на 20 нових країн, зокрема Німеччину, Індію, Швецію та Тайвань. Англомовні користувачі тепер можуть практикувати німецьку, а носії бенгальської, китайської (спрощеної), нідерландської, німецької, гінді, італійської, румунської та шведської — практикувати англійську.

Крім того, компанія додає покращений зворотний зв’язок, який надає корисні поради на основі усної практики.Також з’являється функція відстеження кількості днів безперервного навчання, що допомагає бачити прогрес і підтримувати регулярність. Хоча ці інструменти вже раніше позиціонувалися як альтернатива Duolingo, нова функція ще більше наближає сервіс до популярного застосунку для вивчення мов.

Джерело: TechCrunch.com