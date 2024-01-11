Google видаляє 17 функцій з Assistant — щоб зосередитись на «якості та надійності» програми

Компанія також змінить роботу мікрофона в додатку Google.

Серед 17 «недостатньо популярних», на думку Google, функцій, які припинять роботу з лютого, наступні:

Голосове керування аудіокнигами в Google Play Books;

Налаштування або використання медіа-, музичних або радіобудильників на пристроях із підтримкою Google Assistant;

Доступ або керування кулінарною книгою, передача рецептів з пристрою на пристрій, відтворення навчального відео з рецептом або показ покрокових рецептів;

Керування секундоміром на розумних дисплеях і динаміках;

Використання голосу для того, щоб запустити дзвінок чи надіслати повідомлення в сімейну групу Google;

Використання голосу для надсилання електронних листів, відео чи аудіоповідомлень;

Перепланування події в Календарі Google за допомогою голосу;

Використання панелі запуску програм у режимі водіння Google Assistant на Картах Google для читання та надсилання повідомлень, здійснення дзвінків і керування медіа;

Прохання запланувати або почути раніше заплановані оголошення Family Bell;

Прохання помедитувати;

Голосове керування діяльністю на пристроях Fitbit Sense і Versa 3;

Перегляд підсумків сну буде доступним лише на розумних дисплеях Google;

Дзвінки, здійснені через колонки та розумні дисплеї, не відображатимуться з ідентифікатором абонента, якщо ви не використовуєте Duo;

Перегляд приблизного часу «Дорога на роботу» на розумних дисплеях;

Голосовий запит на перевірку особистих маршрутів подорожей;

Запит на інформацію про ваші контакти;

Голосовий запит виконати певні дії, наприклад надіслати платіж, зробити бронювання або опублікувати в соціальних мережах.

Видалення функцій Assistant вплине на мобільні пристрої, розумні годинники та розумні динаміки/дисплеї. І хоча Google пропонує обхідні шляхи для копіювання деяких втрачених функцій, такі можливості, як інтеграція служби медитації Calm, повністю видаляються. Альтернативи, до яких спрямовуються користувачі, також не є прямим еквівалентом багатьох видалених функцій.

Деякі зміни також торкнуться програми Google, яка відтепер запускатиме голосовий пошук, а не Assistant, коли ви торкнетесь значка мікрофона. Користувачі більше не зможуть використовувати мікрофон панелі пошуку для виконання таких дій, як, наприклад, увімкнення світла.

Нагадаємо, що раніше Google анонсувала звільнення близько тисячі працівників.

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