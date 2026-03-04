Готові оновитись? Windows 12 може вийти в цьому році та сподобається не всім

Microsoft

Microsoft може випустити Windows 12, орієнтовану на ШІ, вже наприкінці цього року.





Якою буде нова ОС

Хоча Microsoft офіційно не анонсувала Windows 12, витоки та внутрішні посилання на проєкт, а також заяви партнерів дають змогу припустити, що випуск нової ОС запланований у цьому році. Часовий проміжок, що супроводжуватиметься витоками, згадками, попередніми оглядами інсайдерів та, врешті-решт, анонсом та офіційною презентацією, збігається з завершенням підтримки Windows 10 у жовтні цього року. Скоріш за все оновлення відбуватиметься примусово, однак поетапно.

Підтримка Windows 11 триватиме, а оновлення безпеки виходитимуть паралельно. В основі нової ОС під кодовою назвою “Hudson Valley Next” лежить модульна архітектура CorePC. Компоненти системи будуть більш ізольованими один від одного. Оновлення матимуть більшу деталізацію, а різні версії точніше відповідатимуть різним категоріям пристроїв. Це дозволяє створити легші варіанти ОС для пристроїв з нижчою продуктивністю. Гібридні моделі з локальною та хмарною обробкою даних складатимуть технічну основу для робочих навантажень ШІ.

У нові ОС ШІ стане основою системи. Copilot перебере на себе функції центрального керування. Очікується, що задачі виконуватимуться залежно від контекстних рекомендацій, зведені дані працюватимуть у реальному часі, контент генеруватиметься автоматично. ШІ розміщуватиме документи за категоріями та здійснюватиме семантичний пошук.





Таким чином користувач описує необхідний йому контент, а система знаходить відповідні файли незалежно від того, яку назву вони носять. Налаштування автоматично адаптуватимуться до моделей використання, і автоматизація набуватиме чинності для всієї системи.

Технічні вимоги Windows 12

Кілька витоків вказують що для повноцінного використання знадобиться наявність NPU з обчислювальною потужністю щонайменше 40 TOPS, оскільки Microsoft представляє нову ОС, як призначену для пристроїв на ПК зі штучним інтелектом та пристроїв під керуванням Copilot.

Intel та AMD наразі випускають процесори з інтегрованим прискоренням для ШІ. Виробники маркують нові системи як готові до роботи з Windows 12. Водночас пристрої без NPU можуть бути позбавлені деяких функцій ШІ або виключені з циклу повноцінного оновлення.

Дизайн

Скриншоти демонструють плаваючу панель задач з заокругленими кутами. Вона візуально відділяється від нижньої частини екрана. Зовнішній вигляд містить елементи в стилі Liquid Glass. Системні індикатори та годинник переміщені у верхній правий кут. В центрі верхньої частини екрана розміщується пошуковий рядок, прямо інтегрований з Copilot. Таким чином пошук здійснюватиметься з допомогою ШІ.

Управління вікнами, прив’язка елементів, віртуальні робочі столи та віджети реагують більш гнучко. Користувацький інтерфейс адаптується до гібридних сценаріїв використання та однаково підтримує як ручне, так і сенсорне керування.

Ефективність, продуктивність, керування пам’яттю, система безпеки

Очікується, що Windows 12 запропонує покращення у керуванні живленням та роботі з пам’яттю. Базова система переважно орієнтуватиметься на сучасні мобільні процесори, профілі продуктивності на базі ШІ динамічно регулюватимуть енергоспоживання. Система отримає складніші процедури аутентифікації та стане більш ізольованою з ширшою інтеграцією безпекових механізмів на основі хмарних технологій. Особливу увагу буде приділено локальній обробці даних за допомогою ШІ для врахування вимог до захисту даних.

Разом з тим застосовуватиметься концепція “нульової довіри”. Кожен запит користувачів перевірятиметься за допомогою багатофакторної аутентифікації. Користувачам надаватиметься доступ тільки до тих даних і застосунків, які необхідні для виконання їх роботи.

Ігрова оптимізація

Windows 12 залишатиметься ключовою ігровою платформою. Вона отримає низку оптимізацій DirectStorage з меншою затримкою у хмарних іграх, а також більш тісну інтеграцію з Xbox. Аналіз продуктивності з підтримкою ШІ зможе автоматично налаштовувати параметри графіки та оцінювати ігровий процес.

Бути чи не бути Windows 12?

За інформацією Windows Central, звіт, який заявляє про вихід нової ОС у цьому році хибний та викривляє факти. Видання посилається на джерела, знайомі з планами розвитку Windows, які стверджують, що випускати нову ОС у цьому році Microsoft не планує.

Реальний план розвитку Windows, як стверджується, спрямований на виправлення проблем Windows 11 та покращення репутації цієї версії шляхом вирішення ключових проблем, зокрема, зменшення ШІ та повернення переміщуваної панелі задач.





Підкреслюється, що Microsoft роками прагнула до використання всіма однієї й тієї ж версії ОС. У компанії вважають, що майже досягли цієї цілі з Windows 11. Автори матеріалу припускають, що ймовірного виходу Windows 12 не варто очікувати раніше 2027 року, якщо взагалі нову версію вирішать випускати. Наразі у Microsoft розглядають варіант випуску нової версії ОС у разі, якщо не вдасться вирішити проблеми у Windows 11 та покращити ставлення користувачів до неї.

Раніше ми писали, що Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon. Microsoft також планує повернути можливість переміщати та змінювати розмір Панелі завдань у Windows 11.

Джерело: PCWorld