Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon

Microsoft випустила нову збірку Windows 11 у каналі Release Preview. Вона дає перше уявлення про набір функцій ОС, розгортання якого розпочнеться протягом найближчих тижнів. Основний фокус змін — це покращення зручності використання, а головними нововведеннями релізу стали оновлення Панелі завдань і нові Emoji.





Windows 11 отримує нові функціональні оновлення щомісяця в межах стратегії Microsoft “Continuous Innovation”, яка передбачає випуск нових функцій у міру їхньої готовності, а не раз на рік у складі великого оновлення версії Windows. Ця наступна хвиля нових функцій включає реліз Emoji 16.0, який додає кілька нових емодзі, таких як емодзі відбитка пальця, емодзі арфи та емодзі лопати. Ці нові емодзі з’являться в панелі Emoji у Windows 11, до якої можна отримати доступ за допомогою комбінації клавіш Win+.

Також у цьому наборі функцій з’являться покращення Панелі завдань. Microsoft додає вбудований ярлик тесту швидкості мережі на Панелі завдань, доступ до якого можна отримати, натиснувши правою кнопкою миші на значок мережі в системному треї. Цей реліз також приносить вбудовану підтримку Sysmon, хоча функція за замовчуванням вимкнена. Ось повний огляд нових функцій, які Microsoft наразі тестує у сьогоднішній збірці Release Preview і які, як очікується, почнуть надходити на робочі ПК протягом наступних кількох тижнів:

Emoji. Нове! Реліз Emoji 16.0 представляє невелику, ретельно підібрану колекцію нових емодзі, по одному з кожної основної категорії. Ці нові емодзі тепер відображаються в панелі емодзі.





Резервне копіювання та відновлення. Нове! Досвід відновлення під час першого входу тепер є частиною Windows Backup для організацій, що дозволяє використовувати цю функцію на більшій кількості типів пристроїв. Цей процес автоматично відновлює налаштування користувача та програми Microsoft Store під час першого входу на пристроях, підключених до Microsoft Entra у гібридному режимі, на Cloud PC та в багатокористувацьких середовищах. Ця функція допомагає забезпечити послідовний процес налаштування під час оновлення, модернізації або міграції пристроїв.

Швидке відновлення пристрою. Нове! Quick Machine Recovery (QMR) тепер автоматично вмикається на пристроях Windows Professional, які не підключені до домену та не зареєстровані в корпоративному управлінні кінцевими точками. Ці пристрої отримують ті ж функції відновлення, що доступні користувачам Windows Home. Для пристроїв, підключених до домену або керованих організацією, QMR залишається вимкненим, якщо його не активує організація.

Панель завдань та системний трей. Нове! Вбудований тест швидкості мережі тепер доступний прямо з панелі завдань. Відкрийте його через швидкі налаштування Wi‑Fi або Cellular або натиснувши правою кнопкою миші на значок мережі в системному треї. Тест швидкості відкривається у браузері за замовчуванням і вимірює з’єднання Ethernet, Wi‑Fi та Cellular. Ця функція допомагає перевіряти продуктивність мережі та усувати проблеми.

Покращено: Коли ваша панель завдань налаштована як неконсолідована, якщо у вас відкрита програма з багатьма вікнами, вони більше не переміщуються всі разом до області переповнення, якщо місця на панелі завдань недостатньо, а лише ті, які не вміщаються. Завдяки цій зміні область переповнення більше не повинна виглядати так, ніби там багато вільного простору.

Облікові записи. Нове! Новий пункт у меню облікових записів у меню “Пуск” тепер веде на сторінку пільг. Це оновлення спрощує перегляд і керування пільгами, пов’язаними з вашим обліковим записом Microsoft.

Управління ідентичністю та доступом. Нове! Windows тепер підтримує розв’язування SID груп і ролей Microsoft Entra ID. Це оновлення дозволяє Windows переводити ідентифікатори безпеки (SID) хмарних груп і ролей Entra у зрозумілі імена; це дозволяє використовувати та правильно відображати групи лише Entra у дозволах файлів, локальному членстві груп та сценаріях контролю доступу без залежності від локальних або гібридних Active Directory.

Налаштування камери. Нове! Тепер можна керувати панорамуванням і нахилом для підтримуваних камер у застосунку “Налаштування”. Елементи керування з’являються у Налаштування > Bluetooth і пристрої > Камери, у розділі “Основні налаштування” для вибраної камери.

Вбудований Sysmon. Нове! Windows тепер забезпечує нативну функціональність Sysmon. Sysmon дозволяє захоплювати події системи, що допомагають у виявленні загроз, і використовувати власні конфігураційні файли для фільтрації подій, які потрібно відстежувати. Захоплені події записуються в журнал подій Windows, тож, їх можна використовувати із програмами безпеки та в широкому колі сценаріїв.

Вбудований Sysmon вимкнений за замовчуванням і повинен бути увімкнений явно. Перейдіть у Налаштування > Система > Додаткові функції > Більше функцій Windows > поставте галочку на Sysmon або у PowerShell чи командному рядку виконайте: Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Sysmon. Щоб завершити встановлення, у PowerShell або командному рядку виконайте: sysmon -i. Якщо ви вже встановили Sysmon із вебсайту, його потрібно видалити перед увімкненням вбудованого Sysmon. Якщо ви вже встановили Sysmon із вебсайту, його потрібно видалити перед увімкненням вбудованого Sysmon.

Віджети. Нове! Налаштування віджетів тепер відкриваються як повноекранний інтерфейс у застосунку “Віджети” замість відкриття у діалоговому вікні.





Фон робочого столу. Нове! Тепер ви можете встановлювати файли зображень .webp як фон робочого столу в Налаштуваннях > Персоналізація > Фон, а також при натисканні правою кнопкою миші на зображенні у Провіднику файлів.

Пошук. Оновлено значок процесу пошуку в Диспетчері завдань — тепер він відображає лупу.

Налаштування сховища. Оновлено деякі діалогові вікна в Налаштуваннях сховища — вони отримали більш сучасний дизайн. Покращено продуктивність сканування тимчасових файлів.

Налаштування Windows Update. Покращено швидкість реагування сторінки налаштувань.

Екрани входу та блокування. Покращено надійність екрана входу.





Nearby Sharing. Покращено надійність надсилання великих файлів.

Проєктування. Покращено надійність відображення панелі проєктування після натискання клавіші Windows + P.

Друк. Покращено службу друку Windows (spoolsv.exe) для забезпечення більш плавної роботи та запобігання уповільненням під час друку великих обсягів.





Провідник файлів.

Покращено: Додано опцію “Витягти все” на панелі команд Провідника файлів під час перегляду папок із архівами, що не є ZIP.

Виправлено: Утримання Shift і натискання на Провідник файлів на Панелі завдань або натискання середньою кнопкою миші могли відкривати поточний екземпляр Провідника замість нового.

Покращено надійність відображення пристроїв на сторінці “Мережа” у Провіднику файлів.

Дисплей. Внесено покращення продуктивності, пов’язані з дисплеєм, щоб скоротити час виходу ПК зі сну на системах із високим навантаженням та в інших сценаріях. Для ноутбуків, що використовуються з док-станцією при закритій кришці, підвищено надійність виходу зі сну при підключенні до живлення без необхідності відкривати кришку ноутбука.

Інше. Усунуто кілька дрібних візуальних проблем, зокрема коли Панель завдань була налаштована на автоприховування, у спливаючих полях введення облікових даних Windows Security та в діалоговому вікні друку.





Усі ці нові функції наразі почали надходити для учасників програми Windows Insider у каналі Release Preview і очікується, що протягом наступних кількох тижнів вони стануть доступними для всіх користувачів Windows 11, починаючи з оновлення безпеки для лютого, яке не є прев’ю, і очікується до випуску до кінця місяця. Microsoft повертає у Windows 11 рухому панель завдань

Джерело: WindowsCentral.com