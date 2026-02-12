Знову видаляти? Свіже оновлення Windows 11 перезавантажує ПК по 15 разів

Depositphotos

Буквально за кілька днів після випуску Microsoft оновлення Windows 11 KB5077181 користувачі почали повідомляти про критичні проблеми.





Найсерйозніше повідомлення, яке надійшло у розділ запитань та відповідей Microsoft Learn, стосувалось нескінченного завантаження, коли ПК перезавантажувались понад 15 разів, перш ніж з’являвся неробочий екран входу в систему. Ця проблема виникла на кількох пристроях, зареєстрованих на одного й того ж користувача.

Найчастіше з’являлась помилка служби оповіщень про системні події (SENS) під час спроби увійти. Повідомлялось про неможливість знайти вказану процедуру, що не дозволяло увійти в систему. Серед інших проблем — повна втрата інтернет-з’єднання через помилки DHCP та збої під час установки з кодами помилок 0x800f0983 та 0x800f0991.

У випадку з останніми помилками один з користувачів повідомив, що їх вдалось виправити з допомогою інструменту перевірки системних файлів (sfc /scannow). Стосовно помилки DHCP користувач заявив, що мережа була підключена до Wi-Fi, однак не було доступу до інтернету.





Деякі користувачі намагались видалити оновлення, однак ОС може автоматично встановлювати його знову. Через це Microsoft має пропонувати позачергові оновлення для забезпечення довготривалого розв’язання проблеми.

Збої виникають внаслідок широко поширених проблем після виходу січневого оновлення Windows 11 Patch Tuesday. Microsoft випустила кілька додаткових оновлень для розв’язання проблем. У разі помилки під час входу у систему було рекомендовано видалити KB5077181 з комп’ютерів за допомогою Панелі керування — Програми та компоненти — Перегляд встановлених оновлень або з режиму відновлення wusa /uninstall /kb:5077181 /quiet /norestart.

Користувачам з проблемами після встановлення оновлення необхідно тимчасово видалити його та слідкувати за панеллю моніторингу стану оновлень Windows для отримання офіційного підтвердження від Microsoft про проблеми та випуск подальших оновлень, що усувають ці неполадки.

Ми писали, що Nvidia радить “скасувати” січневий патч Windows 11, аби уникнути артефактів та падіння FPS в іграх. Січневе оновлення Windows 11 вже наробило чимало клопоту для користувачів. Спочатку воно викликало появу чорних екранів, збоїв програм та зависання Outlook. Тому Microsoft порадила видаляти патч. Але після цього з’ясувалося, що для частини систем сам процес видалення завершується помилкою 0x800f0905.

