Новини Україна 11.04.2024 о 17:05 comment views icon
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Готуємось до мобілізації. Міноборони запустило онлайн-платформу «Військовий асистент»

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу «Військовий асистент», створену спеціально для військовослужбовців.

Як повідомляє Міноборони, ресурс працює на всіх пристроях — від ноутбуків до смартфонів і планшетів. Його мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним.

На платформі доступні:

  • більше 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби;
  • формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.

Готуємось до мобілізації. Міноборони запустило онлайн-платформу «Військовий асистент»

Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.

«Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії», — повідомляє Міноборони.

Зазначимо, що цьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

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