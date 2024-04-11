Готуємось до мобілізації. Міноборони запустило онлайн-платформу «Військовий асистент»

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу «Військовий асистент», створену спеціально для військовослужбовців.
Як повідомляє Міноборони, ресурс працює на всіх пристроях — від ноутбуків до смартфонів і планшетів. Його мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним.
На платформі доступні:
- більше 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби;
- формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.
Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.
«Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії», — повідомляє Міноборони.
Зазначимо, що цьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.
Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.