Готуємось до мобілізації. Міноборони запустило онлайн-платформу «Військовий асистент»

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу «Військовий асистент», створену спеціально для військовослужбовців.

Як повідомляє Міноборони, ресурс працює на всіх пристроях — від ноутбуків до смартфонів і планшетів. Його мета — зробити процес подання документів максимально простим та ефективним.

На платформі доступні:

більше 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби;

формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають вашим потребам.

Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.

«Військовий асистент — проєкт, покликаний стати надійним помічником у світі військової бюрократії», — повідомляє Міноборони.

Зазначимо, що цьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

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