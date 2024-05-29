GPD анонсувала ноутбук GPD Duo з двома OLED дисплеями, що дозволяє трансформуватися в планшет

Компанія GPD, відома в якості виробника мініатюрних ігрових комп’ютерів та ноутбуків, тепер зацікавилася повно розмірними ноутбуками. Компанія опублікувала зображення та деякі характеристики свого майбутнього пристрою GPD Duo з двома дисплеями.

Ноутбук GPD Duo має два 13,3-дюймових OLED дисплея. Проте їхня конфігурація дещо відрізняється від рішень, які раніше демонстрували інші виробники. Замість того, щоб використовувати другий дисплей замість клавіатури, у випадку GPD Duo він закріплений на додатковому шарнірі над основним екраном. Отже, його можна розкрити та розмістити два дисплея один над іншим. Також другий дисплей можна розташувати перед головним екраном або позаду нього, що перетворить ноутбук в планшет. Пристрій підтримує сенсорний ввід (до 10 натискань одночасно), можливість використання стилуса (4096 рівнів натискання) та протокол Microsoft Pen для сумісності з Surface Pen.

GPD DUO high definition picture The GPD DUO features dual 13.3-inch OLED screens, utilizing Samsung's original AM-OLED panels. When folded, the device is the size of an A4 sheet of paper, and when both screens are fully extended, it measures 18 inches. It supports 10-point… pic.twitter.com/PrF0gVyMJr — GPD Game Consoles (@softwincn) May 29, 2024

«У складеному стані пристрій має розмір аркуша паперу формату А4, а коли обидва екрани повністю розгорнуті, він має розмір 18 дюймів», — повідомляє GPD.

GPD не називає інтерфейси, доступні на Duo. Але, судячи із зображення, схоже, що на задній панелі буде порт Ethernet, а також OcuLink для підключення eGPU. Збоку є принаймні два USB-порти, а з лівого боку ноутбука — щось схоже на пристрій для читання карток. На зображенні видно кілька інших портів, але через низьку роздільну здатність важко визначити, які саме.

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GPD Duo матиме повнорозмірну клавіатуру та звичайний трекпад, що відрізнятиме його від Lenovo Yoga Book 9i, який постачався з окремою Bluetooth-клавіатурою для розміщення на другому дисплеї. Компанія вказує на TDP 35 Вт та «комп’ютер зі штучним інтелектом», але не вказує, який процесор використовується в цьому ноутбуці.

Джерело: The Verge