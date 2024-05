GPD анонсувала ноутбук GPD Duo з двома OLED дисплеями, що дозволяє трансформуватися в планшет

Компанія GPD, відома в якості виробника мініатюрних ігрових комп’ютерів та ноутбуків, тепер зацікавилася повно розмірними ноутбуками. Компанія опублікувала зображення та деякі характеристики свого майбутнього пристрою GPD Duo з двома дисплеями.

Ноутбук GPD Duo має два 13,3-дюймових OLED дисплея. Проте їхня конфігурація дещо відрізняється від рішень, які раніше демонстрували інші виробники. Замість того, щоб використовувати другий дисплей замість клавіатури, у випадку GPD Duo він закріплений на додатковому шарнірі над основним екраном. Отже, його можна розкрити та розмістити два дисплея один над іншим. Також другий дисплей можна розташувати перед головним екраном або позаду нього, що перетворить ноутбук в планшет. Пристрій підтримує сенсорний ввід (до 10 натискань одночасно), можливість використання стилуса (4096 рівнів натискання) та протокол Microsoft Pen для сумісності з Surface Pen.

