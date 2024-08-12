GPD Pocket 4: перший кишеньковий ноутбук-трансформер на базі AMD Ryzen AI 300 Strix

GPD підготувала до випуску перший кишеньковий пристрій на базі процесора AMD Ryzen AI 300 Strix. Новий ноутбук GPD Pocket 4 отримав модульну конструкцію, що дозволяє індивідуально налаштувати пристрій під власні потреби.

Новинка має 8,8-дюймовий LTPS-дисплей з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 144 Гц, охопленням 97% колірної гами DCI-P3 та яскравістю 500 ніт. Дисплей сенсорний. Екран можна обертати на 180 градусів, що дозволяє використовувати пристрій як планшет. Таким чином, GPD Pocket 4 являє собою планшет і ноутбук 2-в-1.

Серцем Pocket 4 став гібридний процесор APU AMD Ryzen AI 9 HX 370. Цей чип містить 12 обчислювальних ядер на базу архітектури Zen 5, 16 ядер інтегрованого графічного рішення на базу архітектури RDNA 3.5 та нейронний блок NPU з продуктивністю 50 ТОПС. Процесор має конфігурований показник TDP на рівні 20-28 Вт. Конфігурація також включає до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5-7500. Причому 16 ГБ виділено лише для інтегрованої графіки Radeon 890M. Компанія стверджує, що ця конфігурація забезпечить «плавний ігровий досвід». Також пропонується накопичувач M.2 2280 місткістю до 4 ТБ.

GPD поділилася деякими показниками продуктивності Pocket 4. В одноядерній продуктивності чип Ryzen AI 9 HX 370 співставний з Ryzen 9 7950X, в багатоядерній продуктивності – Ryzen 9 5950X, а в графічних тестах компанія порівнює продуктивність Radeon 890M iGPU з Intel Arc 140V (представлена ​​в Core Ultra 7 268V).

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Pocket 4 не є ігровим пристроєм. Хоча його можна використовувати для ігор, на відміну від інших пристроїв GPD, він не має вбудованого геймпада. Натомість він має фізичну клавіатуру та невеличкий тачпад. Пристрій охолоджується за допомогою кулера з одним вентилятором. Вбудована батарея має місткість 44,8 Втгод. З інтерфейсів доступні один порт USB4, один HDMI 2.1, один USB 3.2 Gen2 (Type-A), один USB 3.2 Gen2 (Type-C), один порт USB 2.0 Type-A та порт LAN 2,5 Гбіт/с.

Ще одна цікава особливість — модульний роз’єм. Користувачі можуть замінити задній порт на аналоговий модуль RS-232, модуль KVM, додаткові роз’єми USB. Ті, хто бажає розширити пам’ять, можуть скористатися слотом для SD-карти. Також пропонується модуль для встановлення LTE-модема.

Ціна та строки початку продажів GPD Pocket 4 поки що не розголошуються.

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Джерело: videocardz

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