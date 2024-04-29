«Гра престолів» стане грою онлайн — в ній буде Джон Сноу

Сайт Redanian Intelligence дізнався, що студія Nexon розробляє MMORPG за мотивами серіалу «Гра престолів». Nexon стоїть за недавнім успішним шутером The Finals та деякими іншими іграми.

Дія гри розгортається на півночі — відомо, що в ній присутні Вінтерфелл та Стіна. Історія розгортається десь у часи 4 та 5 сезонів «Гри престолів». Руз Болтон уже є Вартовим Півночі, а Джон Сноу з Семом Тарлі все ще на Стіні.

Гравець зустрінеться з цими та іншими персонажами, але оригінальний акторський склад серіалу не озвучуватиме персонажів. Нові актори намагатимуться звучати подібно до голосів акторського складу HBO.

У грі, в якої поки нема назви, є сюжетна кампанія, але вона відбувається онлайн. Гравець може вибирати між головними героями чоловічої та жіночої статі, також може не робити цього вибору. За наявними даними гра нагадує The Elder Scrolls Online, але відомо не так багато деталей.

Невідомо, хто буде головним героєм гри, а також час її виходу. Сайт припускає, що йдеться про 205 або 2026 рік.

У минулому «Гра престолів» мала кілька ігрових адаптацій, але більшість з них не мали успіху. Серія ігор «Гра престолів» від Telltale була скасована через закриття Telltale Games (компанія знову відкрилася). Однією з найпопулярніших ігор за «Гою престолів» із 84% результатом на Metacritic є стратегія Reigns: Game of Thrones.