«Сподівалися на краще, ніж 50/50»: творці «Гри престолів» про хвилю гейту після фіналу 8-го сезону

Прем’єра хітового фентезі-серіалу HBO, заснованого на книгах Джорджа Р. Р. Мартіна, відбулась ще в далекому 2011 році, і хоча серіал успішно тримав увагу глядачів протягом восьми напружених сезонів, його завершення мало кому прийшлося до вподоби.

У новому випуску подкасту Happy Sad Confused шоуранери «Гри престолів» Девід Беніофф і Д. Б. Вайс заявили, що очікували на кращу реакцію від аудиторії.

«Ми знали, що реакції будуть суперечливими, але сподівалися на краще, ніж 50/50. Ми точно не хотіли, щоб було так багато ненависті», — каже Беніофф.

Д. Б. Вайс у коментарі послався на мережевий ефект:

«Ми не взяли до уваги мережевий ефект. Зазвичай він може допомогти шоу, як лінія позитивного зворотного зв’язку. Але ми не врахували, що деяким людям фінал сподобається, а деяким ні».

«Гра престолів», хоч і скромно стартувала, згодом стала одним із найпопулярніших шоу на HBO. Кількість глядачів збільшувалася з кожним наступним сезоном — причому 8-й став найпопулярнішим із приголомшливими 46 млн переглядів.

На момент виходу 7 та 8 сезонів, серіал вже перевершив події оригінального роману Мартіна, тож творці не мали вихідного матеріалу і намагалися завершити власноруч низку сюжетних ліній — у тому числі протистояння з Королем Ночі та обрання нового правителя Вестеросу.

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За останніми повідомленнями Мартін написав 1100 сторінок книги «Вітри зими» — шостої книги з серії «Пісні льоду та полум’я», за якими створена «Гра престолів» (стільки ж, скільки він написав станом на грудень 2022 року).

Письменник також анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Влітку очікуємо вже другий сезон «Дому дракона», також цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна).

HBO тим часом співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому Дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»).

Щодо прямого сиквелу «Гри престолів», присвяченого Джону Сноу — то в HBO і досі не дали «зеленого світла» для серіалу. Мартін у своєму блозі писав, що ідея спінофу походила саме від Кіта Гаррінгтона, який вже зібрав команду сценаристів і консультувався з письменником.

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Девід Беніофф і Д. Б. Вайс тим часом випустили нову спільну роботу — серіал «Проблема 3 тіл», який екранізує бестселер Лю Цісіня. Шоу отримало на Netflix 11 млн переглядів всього за 4 дні, що робить його другим за кількістю переглядів англомовним шоу на платформі, однак отримало суперечливі відгуки у Китаї.

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