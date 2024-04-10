-1 спіноф «Гри престолів». HBO припинила розробку серіалу про Джона Сноу

Серіал зіткнувся з проблемами через «брак вихідного матеріалу» — як і останні сезони «Гри престолів».

Попри те, що основний серіал завершився ще у 2019 році, фентезі-франшиза продовжується кількома додатковими проєктами. У 2022 році було оголошено про розробку сиквелу, що слідуватиме за Джоном Сноу — однак нині виконавець головної ролі Кіт Гарінгтон заявив, що HBO припинила планування проєкту.

«Насправді, я не хотів, щоб стало відомо про розробку серіалу, бо люди починають робити різні теорії, із захопленням чи ненавистю до ідеї», — сказав Гарінгтон в інтерв’ю Screen Rant. «Наразі серіал не розробляється. Ми не змогли знайти правильну історію. Можливо, у майбутньому ми повернемося до ідеї, але нараз вона міцно застрягла на полиці».

Зі схожою проблемою стикнулися творці «Гри престолів», коли розробляли останні сезони — на момент виходу 7-го та 8-го, серіал вже перевершив події оригінального роману Мартіна, тож шоуранери Девід Беніофф і Д. Б. Вайс не мали вихідного матеріалу і намагалися завершити власноруч низку сюжетних ліній (у тому числі протистояння з Королем Ночі та обрання нового правителя Вестеросу).

В нещодавньому інтерв’ю Беніофф і Вайс заявили, що розраховували отримати кращу реакцію на фінал шоу.

Щодо серіалу про Джона Сноу, то насправді він ніколи й не отримував офіційного підтвердження від HBO, на відміну від інших спінофів. У червні вийде вже другий сезон «Дому дракона», також цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна).

HBO також співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»).