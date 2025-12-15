Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати

Grammarly, NVIDIA та mono залишаються найпривабливішими роботодавцями для українських айтівців

Профільний ресурс DOU після публікації портрету українського айтівця провів дослідження брендів IT-роботодавців в Україні та проаналізував їхню привабливість для працівників. Один з ключових показників — “дуже хотіли б працювати”. Саме він дозволяє визначити, які компанії є найпривабливішими та найбажанішими роботодавцями для українських айтівців.

Найпривабливіші роботодавці

Українські айтівці знову назвали Grammarly найкращим місцем для роботи. Компанія вже кілька років поспіль тримає перше місце. У 2025 році 69% опитаних сказали, що хотіли б там працювати. Із них 38% відповіли: “дуже хотіли б”. За рік ці цифри майже не змінилися. Навіть попередні скорочення та цьогорічний ребрендинг не вплинули на репутацію компанії.

На другому й третьому місцях, як і торік, залишилися NVIDIA та mono. У NVIDIA хочуть працювати 36% українських айтівців, у mono — 34%. Обидві компанії стабільно тримаються в топі й не втрачають довіри фахівців.

MacPaw після минулорічних скорочень усе ще входить до числа найпривабливіших роботодавців. Але позиції компанії трохи ослабли. У 2024 році 34% айтівців дуже хотіли б працювати в MacPaw. У 2025 році таких уже 28%.

До стабільних лідерів також входять Ajax Systems і SoftServe. Їхні показники майже не змінилися. 20% айтівців дуже хочуть працювати в Ajax Systems, 19% — у SoftServe.

Головна особливість цього року — майже ніхто не зміг покращити свої показники. Це стосується і продуктових, і сервісних компаній. Виняток лише один. Solidgate змогла підрости. 8% опитаних сказали, що дуже хотіли б там працювати.

Чим вищий рівень — тим суворіший вибір

Senior-фахівці та спеціалісти вищого рівня загалом рідше називають компанії привабливими. Вони вибирають уважніше. Але навіть у цій групі лідерами залишаються Grammarly та NVIDIA.

Middle-фахівці частіше дивляться в бік продуктових компаній. Серед популярних варіантів — Uklon, “Дія”, BetterMe, NovaPay і Reface.

Джуніори, інтерни та ті, хто шукає першу роботу в ІТ, значно менш вибагливі. Їм цікаві майже всі компанії з ТОП-25. У п’ятірці лідерів для цієї групи — Grammarly, NVIDIA, mono, SoftServe та Genesis.

Загальна тенденція проста — чим більше досвіду, тим суворіші вимоги до роботодавця.

Вподобання за містами та країнами

У Києві Grammarly залишається беззаперечним лідером. До четвірки також входять mono, NVIDIA та MacPaw. Кияни частіше за інших відзначають продуктові компанії — BetterMe, WIX, SKELAR і Solidgate.

У Львові ситуація схожа. Тут теж лідирують Grammarly, NVIDIA, mono та MacPaw. Але цього року львівські айтівці активніше звертають увагу на продуктові компанії. Серед них — Ajax Systems, “Дія” та Uklon. Із сервісних компаній частіше згадують Intellias і N-iX.

У Дніпрі серед продуктових компаній найчастіше називають Ajax Systems, WIX, Nova Digital, MEGOGO та Rozetka. Із сервісних — великі гравці: SoftServe, GlobalLogic, Ciklum і N-iX.

Айтівці, які працюють за кордоном, також залишаються вірними своїм фаворитам. Перша трійка тут незмінна: NVIDIA, Grammarly та mono. Вони суттєво випереджають інших. MacPaw іде четвертою, але за кордоном її привабливість нижча, ніж в Україні. Натомість частіше згадують сервісні компанії — EPAM і Sigma Software.

Вподобання за спеціалізаціями

Grammarly, mono та NVIDIA входять до топ-5 роботодавців у всіх спеціалізаціях.

Серед розробників перше місце займає NVIDIA. Далі з відчутним відривом ідуть mono та Grammarly.

QA-фахівці, як і раніше, більше тягнуться до сервісних компаній. Вони часто називають SoftServe, GlobalLogic, Intellias і Ciklum. Із продуктових виділяють Nova Digital.

Спеціалісти у сферах HR, Marketing і Sales частіше обирають продуктові компанії. У їхніх рейтингах — Grammarly, MacPaw, BetterMe, Preply, SKELAR, “Дія”, Reface та Solidgate. Маркетологи й фахівці з продажів також частіше згадують Genesis, MEGOGO, а серед сервісних — N-iX і Sigma Software.