Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України

Сайт DOU опублікував результати традиційного щорічного дослідження щодо того, як українські айтішники фінансово підтримують ЗСУ: цьогоріч донати скоротилися, а найактивнішими виявились фахівці з найвищими зарплатами і ті, хто не збирається виїжджати з України.

Загальні результати опитування, в якому взяли участь понад 13 тис. фахівців На питання про донати відповідали 13 607 фахівців — як ті, хто зараз в Україні (11 194 айтівці), так і ті, хто за кордоном (2413 айтівців)., наступні:

70% айтішників продовжують донатити (торік 75%, у 2022-му — 82%)

Середній розмір щомісячного донату — $155 (у порівнянні зі $188 рік тому та $190 у 2023-му)

В середньому айтішники витрачають на донати 5% своєї зарплати (торік було 7%)

Найактивнішими донатерами стали фахівці з зарплатою понад $5 тис., а також айтівці, що не збираються виїжджати з України (з них донатять 81%, виділяючи на це 10% доходу)

Найбільші суми жертвують С-level, DevOps і розробники

Найчастіше айтівці донатять $100-250 щомісяця, однак індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. До прикладу, 6% айтішників переказують щомісяця понад $1000, 18% — до $50, а 4% віддають на потреби війська чверть чи більше чверті свого доходу.

Цікаво, що жінки донатять частіше, ніж чоловіки, а наявність бронювання помітно впливає на бажання донатити.

Є суттєві відмінності по регіонах: айтівці із прифронтових областей готові жертвувати більший відсоток своєї зарплати на потреби війська:

Сумська — 7%

Запорізька — 8%

Миколаївська — 7%

Тоді як в інших регіонах — по 5%.

Щодо закордону, то найактивнішими є українці, що працюють в Португалії (68% і середній донат у $250) та Великій Британії (61%, щомісячний донат — $297).