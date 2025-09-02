Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України

Сайт DOU опублікував результати традиційного щорічного дослідження щодо того, як українські айтішники фінансово підтримують ЗСУ: цьогоріч донати скоротилися, а найактивнішими виявились фахівці з найвищими зарплатами і ті, хто не збирається виїжджати з України.
Загальні результати опитування, в якому взяли участь понад 13 тис. фахівцівНа питання про донати відповідали 13 607 фахівців — як ті, хто зараз в Україні (11 194 айтівці), так і ті, хто за кордоном (2413 айтівців)., наступні:
- 70% айтішників продовжують донатити (торік 75%, у 2022-му — 82%)
- Середній розмір щомісячного донату — $155 (у порівнянні зі $188 рік тому та $190 у 2023-му)
- В середньому айтішники витрачають на донати 5% своєї зарплати (торік було 7%)
- Найактивнішими донатерами стали фахівці з зарплатою понад $5 тис., а також айтівці, що не збираються виїжджати з України (з них донатять 81%, виділяючи на це 10% доходу)
- Найбільші суми жертвують С-level, DevOps і розробники
Найчастіше айтівці донатять $100-250 щомісяця, однак індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. До прикладу, 6% айтішників переказують щомісяця понад $1000, 18% — до $50, а 4% віддають на потреби війська чверть чи більше чверті свого доходу.
Цікаво, що жінки донатять частіше, ніж чоловіки, а наявність бронювання помітно впливає на бажання донатити.
Є суттєві відмінності по регіонах: айтівці із прифронтових областей готові жертвувати більший відсоток своєї зарплати на потреби війська:
- Сумська — 7%
- Запорізька — 8%
- Миколаївська — 7%
- Тоді як в інших регіонах — по 5%.
Щодо закордону, то найактивнішими є українці, що працюють в Португалії (68% і середній донат у $250) та Великій Британії (61%, щомісячний донат — $297).
