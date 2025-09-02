Новини IT-бізнес 02.09.2025 comment views icon

Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України

Опитування DOU: айтішники скоротили донати на ЗСУ до 5% щомісячної зарплати / Depositphotos

Сайт DOU опублікував результати традиційного щорічного дослідження щодо того, як українські айтішники фінансово підтримують ЗСУ: цьогоріч донати скоротилися, а найактивнішими виявились фахівці з найвищими зарплатами і ті, хто не збирається виїжджати з України.

Загальні результати опитування, в якому взяли участь понад 13 тис. фахівцівНа питання про донати відповідали 13 607 фахівців — як ті, хто зараз в Україні (11 194 айтівці), так і ті, хто за кордоном (2413 айтівців)., наступні:

  • 70% айтішників продовжують донатити (торік 75%, у 2022-му — 82%)
  • Середній розмір щомісячного донату — $155 (у порівнянні зі $188 рік тому та $190 у 2023-му)
  • В середньому айтішники витрачають на донати 5% своєї зарплати (торік було 7%)
  • Найактивнішими донатерами стали фахівці з зарплатою понад $5 тис., а також айтівці, що не збираються виїжджати з України (з них донатять 81%, виділяючи на це 10% доходу)
  • Найбільші суми жертвують С-level, DevOps і розробники

Найчастіше айтівці донатять $100-250 щомісяця, однак індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. До прикладу, 6% айтішників переказують щомісяця понад $1000, 18% — до $50, а 4% віддають на потреби війська чверть чи більше чверті свого доходу.

Цікаво, що жінки донатять частіше, ніж чоловіки, а наявність бронювання помітно впливає на бажання донатити.

Айтівці скоротили донати на ЗСУ: до 5% зарплати, найактивніші — ті, що не збираються виїжджати з України і з зарплатою понад $5 тис.Айтівці скоротили донати на ЗСУ: до 5% зарплати, найактивніші — ті, що не збираються виїжджати з України і з зарплатою понад $5 тис.Айтівці скоротили донати на ЗСУ: до 5% зарплати, найактивніші — ті, що не збираються виїжджати з України і з зарплатою понад $5 тис.

 

Є суттєві відмінності по регіонах: айтівці із прифронтових областей готові жертвувати більший відсоток своєї зарплати на потреби війська:

  • Сумська — 7%
  • Запорізька — 8%
  • Миколаївська — 7%
  • Тоді як в інших регіонах — по 5%.

Щодо закордону, то найактивнішими є українці, що працюють в Португалії (68% і середній донат у $250) та Великій Британії (61%, щомісячний донат — $297).

