Новини IT-бізнес 15.09.2025 comment views icon

Портрет українського айтівця за DOU: 31-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України
Depositphotos

Сайт DOU представив щорічний портрет українського айтівця, складений на основі опитування 13 606 фахівців, що проживають як в Україні, так і за кордоном.

Загальний підсумок наступний: це 31-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень “в стресі” і планує виїхати з України. Утім звіт з красномовною назвою “Галактика українського IT” містить ще купу цікавих фактів — повний можна переглянути за посиланням, ми переповімо основні. 

Спеціалізація, компанії та організація роботи

Переважна частина українських айтівців (88%) працює за технічними напрямами, хоча частка нетехнічних фахівців зросла до 12% (в порівнянні з 10% роком тому).

Найбільшу групу складають розробники (44%), а також тестувальники (17%). Водночас джунів і мідлів поменшало — 44% проти 47% у 2024 році. 

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

31% фахівців працюють в IT 3-5 років, 27% фахівців мають додаткову зайнятість, а 58% до цього працювали в зовсім іншій сфері.

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

Найчастіше українські айтівці працюють у компаніях великого або середнього розміру: 42% на 200 і більше співробітників; 27% — на 50-200 людей. За спеціалізацією, це в основному, компанії, пов’язані з фінтехом або e-commerce.

Спецпроєкти
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

68% фахівців працюють віддалено, тоді як офіси найчастіше відвідують працівники держпідприємств та не IT-компаній. 18% айтішників мають намір змінити фірму-роботодавця.

Наразі 57% айтівців працюють як ФОПи, проти 70% у 2024-му та 87% у 2022-му.

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

Навантаження та стрес

57% айтішників працюють 35-45 годин на тиждень. Найчастіше перепрацьовують ліди та керівники, а також фахівці стартапів. 62% отримають компенсацію за овертайми.

Водночас велике навантаження на роботі нечасто стає причиною стресу в айтівців (27%), передусім вони переймаються через невизначеність майбутнього в Україні та світі (75%). Серед решти чинників: постійні обстріли (44%), страх мобілізації (34%), страх скорочення і втрати доходу (33%) тощо.

Портрет українського айтівця за DOU: 32-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

Частина айтівців (17%) вже працюють з психологом, найбільше жінки 32%. При цьому 16% від загальної кількості використовують ChatGPT, як особистого психотерапевта, а 24% “підтримують менталку” спортом.

Заробітки, інвестиції та донати

Медіанна зарплата в IT цьогоріч склала $3000 проти $2900 торік, найбільша в айтівців віком 43-50 років — близько $4500. 

60% оцінюють своє становище як позитивне (витрачають, менше ніж заробляють). Лише 24% отримують грошові бонуси.

Портрет українського айтівця: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

Найпопулярнішим напрямом інвестицій українські айтівці визначають донати на ЗСУ (41%). Далі йдуть: інвестиції в себе, спорт та здоров’я (35%), а також освіта та розвиток (28%), фінансові інституції (30%); допомога близьким та рідним (27%); криптовалюти (15%).

Демографія, бронювання та плани на виїзд з України

Більшість айтівців в Україні як і раніше становлять чоловіки — 71% проти 29% жінок. Водночас медіанний вік зріс з 30 до 31 року. 97% мають вищу освіту або вчилися в університеті.

Портрет українського айтівця: 32-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

13% опитаних фахівців активно планують мігрувати. Думають про еміграцію чи переїзд  54% чоловіків та 32% жінок. При цьому 7% вже жили за кордоном і повернулись в Україну.

В ЗСУ служать 1% айтівців, що взяли участь в цьому опитуванні. 17% мають бронь: 13% через IT-компанії, 4% — на іншій роботі, 36% мають відстрочку через вік, навчання, сімейні обставини тощо. 

Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України

Популярні новини

arrow left
arrow right
Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України
Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років
"Samsung, Asus, Xiaomi, тримаєте клієнтів за дурнів?": Гороховський заявив про тиск на реселерів через "10% знижки на все" у monoмаркет
48% ІТ-фахівців хочуть емігрувати з України, 37% тих, хто виїхав, не повернуться, — опитування
"Укрпошта" запустила новий мобільний застосунок, в беті — три безплатні відправлення
Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з "вищими на 10% цінами"
Дорожче і довше: Нова пошта та Укрпошта оновили правила доставки у США
ІТ-сектор Індії нервує: США розглядають податок у 25% на іноземний аутсорс
Мінцифри 2.0: Кабмін призначив одразу пʼять нових заступників Федорова — що про них відомо?
Kiss My Radio: в Україні запустили перше "радіо" для айтішників з треками для кодування
Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах
Українці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у Steam
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати