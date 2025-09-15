Портрет українського айтівця за DOU: 31-річний чоловік, що працює до 45 год/тиждень "в стресі" і планує виїхати з України

Depositphotos

Сайт DOU представив щорічний портрет українського айтівця, складений на основі опитування 13 606 фахівців, що проживають як в Україні, так і за кордоном.

Загальний підсумок наступний: це 31-річний чоловік, що працює 45 год/тиждень “в стресі” і планує виїхати з України. Утім звіт з красномовною назвою “Галактика українського IT” містить ще купу цікавих фактів — повний можна переглянути за посиланням, ми переповімо основні.

Спеціалізація, компанії та організація роботи

Переважна частина українських айтівців (88%) працює за технічними напрямами, хоча частка нетехнічних фахівців зросла до 12% (в порівнянні з 10% роком тому).

Найбільшу групу складають розробники (44%), а також тестувальники (17%). Водночас джунів і мідлів поменшало — 44% проти 47% у 2024 році.

31% фахівців працюють в IT 3-5 років, 27% фахівців мають додаткову зайнятість, а 58% до цього працювали в зовсім іншій сфері.

Найчастіше українські айтівці працюють у компаніях великого або середнього розміру: 42% на 200 і більше співробітників; 27% — на 50-200 людей. За спеціалізацією, це в основному, компанії, пов’язані з фінтехом або e-commerce.

68% фахівців працюють віддалено, тоді як офіси найчастіше відвідують працівники держпідприємств та не IT-компаній. 18% айтішників мають намір змінити фірму-роботодавця.

Наразі 57% айтівців працюють як ФОПи, проти 70% у 2024-му та 87% у 2022-му.

Навантаження та стрес

57% айтішників працюють 35-45 годин на тиждень. Найчастіше перепрацьовують ліди та керівники, а також фахівці стартапів. 62% отримають компенсацію за овертайми.

Водночас велике навантаження на роботі нечасто стає причиною стресу в айтівців (27%), передусім вони переймаються через невизначеність майбутнього в Україні та світі (75%). Серед решти чинників: постійні обстріли (44%), страх мобілізації (34%), страх скорочення і втрати доходу (33%) тощо.

Частина айтівців (17%) вже працюють з психологом, найбільше жінки — 32%. При цьому 16% від загальної кількості використовують ChatGPT, як особистого психотерапевта, а 24% “підтримують менталку” спортом.

Заробітки, інвестиції та донати

Медіанна зарплата в IT цьогоріч склала $3000 проти $2900 торік, найбільша в айтівців віком 43-50 років — близько $4500.

60% оцінюють своє становище як позитивне (витрачають, менше ніж заробляють). Лише 24% отримують грошові бонуси.

Найпопулярнішим напрямом інвестицій українські айтівці визначають донати на ЗСУ (41%). Далі йдуть: інвестиції в себе, спорт та здоров’я (35%), а також освіта та розвиток (28%), фінансові інституції (30%); допомога близьким та рідним (27%); криптовалюти (15%).

Демографія, бронювання та плани на виїзд з України

Більшість айтівців в Україні як і раніше становлять чоловіки — 71% проти 29% жінок. Водночас медіанний вік зріс з 30 до 31 року. 97% мають вищу освіту або вчилися в університеті.

13% опитаних фахівців активно планують мігрувати. Думають про еміграцію чи переїзд 54% чоловіків та 32% жінок. При цьому 7% вже жили за кордоном і повернулись в Україну.

В ЗСУ служать 1% айтівців, що взяли участь в цьому опитуванні. 17% мають бронь: 13% через IT-компанії, 4% — на іншій роботі, 36% мають відстрочку через вік, навчання, сімейні обставини тощо.