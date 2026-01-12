Гравці обурені: Polymarket відмовляється виплачувати ставки на вторгнення у Венесуелу

Depositphotos

Майже через тиждень після того, США вдарили по Венесуелі та викрали її президента Ніколаса Мадуро, платформа ставок Polymarket відмовляється виплачувати кошти тим, хто робив ставки на вторгнення США у Венесуелу. Користувачі звинуватили платформу у маніпуляціях.

Суперечка виникла після того, як компанія заявила, що військова операція США 3 січня не є вторгненням. Оригінальним запитанням було: “Чи вторгнуться США у Венесуелу до …”, з переліком можливих дат. В описі зазначалося, що ставка буде виплачена, якщо “Сполучені Штати розпочнуть військовий наступ із метою встановлення контролю над будь-якою частиною Венесуели”, а рішення ухвалюватиметься на основі “консенсусу авторитетних джерел”.

3 січня спецпідрозділи США на гелікоптерах увійшли на територію Венесуели та захопили Ніколаса Мадуро і його дружину. За наявними даними, внаслідок атак загинули щонайменше 100 людей. Після цього багато користувачів очікували виплат. Однак Polymarket додав примітку, в якій зазначив, що операція не відповідає умовам ставки.

“Цей ринок стосується військових операцій США, спрямованих на встановлення контролю. Заява президента Трампа про те, що вони “керуватимуть” Венесуелою, зроблена з посиланням на поточні переговори з венесуельським урядом, сама по собі не означає, що операція із захоплення та вивезення Мадуро є вторгненням”, – пояснюють у Polymarket.

Рішення платформи викликало обурення серед учасників ринку.

“Майже напевно це мало бути “так” після того, як Трамп приблизно 20 разів на пресконференції заявив, що США тепер контролюють Венесуелу”, – пише один з гравців, який поставив $1 876 на вторгнення США у Венесуелу до 31 березня.

Інші учасники також поставили під сумнів позицію платформи.

“Усі називають це вторгненням. Немає жодної математичної можливості, щоб операція із захоплення та вивезення могла відбутися без вторгнення на будь-яку точку венесуельської території”, – каже інший користувач.

Oxford Learner’s Dictionary визначає дієслово invade як “увійти в країну, місто тощо, використовуючи військову силу з метою встановлення контролю над ним”. Merriam-Webster визначає invade як “увійти з метою завоювання або пограбування”. Тож, з’явилися й звинувачення Polymarket у шахрайстві.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Вони думають, що за все це шахрайство не буде жодного покарання. Вони відкрито змінюють правила і маніпулюють ринком. Готується великий матеріал для розслідування щодо Polymarket з боку Міністерства юстиції США. Не хвилюйтеся”, — скаржиться користувач, який поставив $123 на цей результат.

Після захоплення Мадуро адміністрація США заявила про контроль над венесуельськими нафтовими активами. Президент Дональд Трамп повідомив, що США заберуть від 30 до 50 млн барелів венесуельської нафти для продажу на відкритому ринку.

“Цю нафту буде продано за ринковою ціною, а ці кошти перебуватимуть під моїм контролем як президента Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!” – сказав Трамп.

Ставки на вторгнення США у Венесуелу різко зросли після операції, але згодом впали майже до нуля. Водночас користувачі продовжують робити ставки на майбутні сценарії: близько $6,5 млн поставлено на вторгнення до кінця січня та ще $2 млн — до кінця березня. Інцидент відбувається на тлі звинувачень у тому, що інсайдер, який заздалегідь знав про атаку США на Венесуелу, заробив понад $400 000, роблячи ставки на подібні події. За твердженням, усі його ставки виграли.

Оскарження результатів, які не подобаються учасникам ринків ставок, швидко стає типовим явищем у цій галузі: подібні суперечки вже точилися навколо вибору журналом Time “Людини року” та надто амбітних обіцянок Ілона Маска щодо програми автономних роботаксі Tesla. Цікаво: після захоплення Мадуро ставки на можливе вторгнення США до Гренландії перебували на рівні близько 9 центів, тоді як ставки на те, чи набудуть США контроль над частиною данської території до кінця року, становили 15 центів. До речі, минулого року обсяг торгів на Polymarket сягнув приблизно $20 млрд.

Джерело: Futurism.com, New York Times