Затриманий президент Венесуели Ніколас Мадуро має таємний резерв до 660 000 біткоїнів, – вважають аналітики

Depositphotos

Після затримання Ніколаса Мадуро у криптоспільноті різко активізувалися чутки про прихований біткоїн-резерв Венесуели. Країна могла накопичити, а Мадуро “приховати” від 600 до 660 тис. BTC, що за поточними цінами еквівалентно приблизно $60-70 млрд.

Одразу після появи інформації про арешт Мадуро в криптомедіа та соцмережах почали масово поширюватися припущення про так званий “тіньовий резерв”, який формувався роками для обходу американських санкцій. Одна з ключових версій полягає в тому, що з 2018 року Венесуела системно продавала золото через Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати. За цією логікою, отримані кошти використовувалися для купівлі біткоїна з метою створення резерву, який не проходив через традиційну фінансову систему.

Окрему роль у цій схемі, за даними журналістських розслідувань, могла відігравати державна нафтова компанія PDVSA. З 2023 року вона почала приймати оплату за венесуельську нафту в стейблкоїні USDT. Далі ці кошти, за твердженням аналітиків, конвертувалися в BTC, що дозволяло уникати доларових розрахунків і контролю з боку американських регуляторів. Видання Bitbo наголошує, що йдеться про undeclared bitcoin reserve — неоголошений резерв, існування якого не підтверджене жодним державним органом. Подібну риторику використовують і Odaily та інші криптомедіа, описуючи ці дані як long-rumored claims, засновані на неофіційних оцінках і “розвідданих”.

У самій соцмережі X тему активно підхопили кілька акаунтів. Користувач aleabitoreddit написав про потенційний масштаб прихованих BTC-запасів Венесуели. Акаунт CHAINISLE_EN поширив ці твердження у Х, акцентуючи увагу на діапазоні 600-660 тис. BTC. Аналітик Thomas Braziel окремо зазначив, що у випадку підтвердження таких обсягів йдеться про один із найбільших неоголошених біткоїн-резервів у світі.

Водночас офіційно підтверджені дані залишаються мінімальними: венесуельська влада раніше визнавала наявність лише 240 BTC, вилучених у межах внутрішніх антикорупційних справ. Якщо ж “тіньовий резерв” справді існує, базовий сценарій, який обговорюють аналітики, передбачає поглиблення розслідувань з боку США, блокування активів і тривалі судові процеси. Альтернативний варіант — втручання Міністерства фінансів США, яке теоретично може спробувати включити ці монети до стратегічного резерву, якщо вони опиняться під американською юрисдикцією.

Джерело: Investors.com