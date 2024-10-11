Новини Авто 11.10.2024 о 09:13 comment views icon

Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

Tesla провела захід We, Robot, під час якого анонсувала кілька нових футуристичних автомобілів. Зіркою шоу (окрім самого Елона Маска) стало роботаксі під назвою Cybercab. Хоча остаточна назва ще не зовсім зрозуміла, оскільки під час презентації Маск використовував слова Cybercab та Robotaxi.

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Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

Попри фактичну презентацію автомобіля, деталей насправді небагато. На сайті компанії є сторінка з обмеженою кількістю інформації, тому доводиться орієнтуватися лише на те, що було сказано та побачено на події.

Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

Cybercab являє собою 2-місний автомобіль з дверцятами-метеликами. Важливо, що авто не має звичних органів управління – керма та педалей. Панелі приладів, важеля чи джойстика коробки передач, кнопок також немає. На передній панелі доступний лише величезний дисплей.

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Також автомобіль не має заднього скла. Більшість, якщо не всі показані прототипи мали золоте покриття. Маск сказав, що Tesla мала 20 Cybercab на заході.

Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

Коли автомобіль їздив на заході, здавалося, що він мав матричні фари, вбудовані в передню світлову панель, схожу на те, що є на Tesla Cybertruck. Виглядає так, що авто має великий багажник.

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Cybercab стане першим автомобілем Tesla, у стандартній комплектації якого є бездротова індукційна зарядка. Ця функція може бути корисною в безпілотних транспортних засобах, оскільки це дозволяє автомобілю заряджатися самостійно, без необхідності підключати його до розетки.

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Tesla показала коротке відео, на якому автоматизована система може очистити автомобіль.

Tesla не оприлюднила більшість характеристик нового автомобіля. Про дальність електромобіля нічого не повідомлялося. Проте Маск назвав орієнтовну вартість експлуатації – $0,20 за милю (близько $0,125 за кілометр), що виглядає амбітно.

Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.

Ілон Маск також зазначив, що споживачі зможуть купити Cybercab. Це авто буде не лише для автономного автопарку Tesla Network, про який Маск розповідав роками. Він заявив, що Tesla прагне продати Robotaxi / Cybercab менше ніж за $30 тис. Виробництво планується розпочати у 2026 році, але Маск визнав, що часто помиляється зі своїми часовими прогнозами, і авто може з’явитися у 2027 році.

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Джерело: electrek

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