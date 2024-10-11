Бармен за $30 000: роботи-гуманоїди Tesla розливали напої гостям під час презентації роботаксі

Разом з презентацією автономного таксі та фургона Tesla показала й нову ітерацію свого робота-гуманоїда.
На відео можна побачити, як Optimus з легкістю виконує щоденні людські завдання (як-от винести пакет зі сміттями чи полити рослини), однак найбільш цікаво виглядає момент, коли робот бере на себе роль офіціанта/бармена — і роздає гостям цукерки та розливає напої.
«Optimus ходитиме серед нас. Ви можете просто зараз підійти до роботів і вони подадуть вам напої», — сказав зі сцени Ілон Маск.
Він також додав, що Tesla Optimus з легкістю вигуляє собаку, покосить газон чи посидить з дітьми — і усе це за ціною від $20 000 до $30 000 у перспективі.
Вперше про розробку роботів-гуманоїдів Маск оголосив три роки тому, тоді як прототипи нам показали у жовтні 2022-го — одну зібрану модель, яка ледь рухалась, та модель, що стояла на підставці й махала глядачам рукою. Водночас на промо, яке слідувало за презентацією, роботи впевненіше ходили та взаємодіяли з середовищем.
Торік Tesla представила версію Optimus Gen 2 — «більш людську» з 11 ступенями свободи в руках і тактильними датчиками на пальцях для маніпулювання предметами. Робот також на 10% легший та на 30% швидший за попередню ітерацію.
У квітні Маск заявив, що вже до кінця 2024-го Optimus почне виконувати «корисні завдання», тоді як наступного року — може надійти у продаж.
Джерело: The Verge
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