Grok йде у Telegram — чатбот ШІ від xAI Ілона Маска стає офіційним помічником месенджера

Розділ Технології виходить за підтримки

У своєму каналі Telegram Павло Дуров оголосив про річне партнерство з xAI. Чатбот Grok буде щільно інтегрований у месенджер.

«Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології ШІ на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про однорічне партнерство, щоб надати чатбот Grok від xAI понад мільярду наших користувачів та інтегрувати його в усі застосунки Telegram. Це також зміцнює фінансове становище Telegram: ми отримаємо $300 млн грошима та капіталом від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через Telegram», — пише Дуров.

Grok буде справді глибоко вбудований у Telegram та закріплений у всіх користувачів за замовчанням. Завдяки інтеграції Grok зможе:

Резюмувати зміст великих повідомлень та текстових файлів

Змінювати стиль повідомлення та додавати у них деталі

Відповідати на питання прямо з пошуку Telegram

Здійснювати фактченкінг повідомлень каналів, як це відбувається в X

Модерувати групові чати

Створювати наліпки та аватари

Анонсований функціонал справді дуже широкий. За відгуками користувачів, Grok в цілому добре справляється з перевіркою фактів та пошуком інформації. Але останнім часом у відповідях бота траплялися цікаві речі. Компанія xAI каже, що дивна поведінка була викликана несанкціонованим втручанням. Також слід пам’ятати, що всі без виключення мовні моделі ШІ іноді схильні до «галюцинацій».

Розділ Технології виходить за підтримки

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