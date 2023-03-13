GSC Game World прокоментували витік матеріалів S.T.A.L.K.E.R. 2, відмовились від вимог шантажистів та закликають ігнорувати можливі зливи

Розробники з GSC Game World прокоментували ситуацію із шантажем з боку так званої «російської сталкерської спільноти». Нагадаємо, росіяни викрали матеріали гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та загрожували їх оприлюдненням, якщо українські розробники не виконають 3 їхні вимоги: вибачитись перед гравцями з росії та білорусі, розблокувати користувача NF Star в офіційному Discord та повернути в гру російську локалізацію.

Розробники підтвердили, що нещодавно відбувся злам облікового запису програми для спільної роботи. Відповідальність за цей інцидент взяла на себе спільнота російської соцмережі, а отримані дані зловмисники мають намір використовувати для шантажу. Як зазначають в GSC Game World, це вже не перша спроба зламу та зливу даних. Атаки відбуваються вже понад рік. Нагадаємо, саме понад рік тому почалася активна фаза багаторічної російсько-української війни.

Як ми й сподівалися, GSC Game World відправили російських шантажистів слідом за російським військовим кораблем, хоча й у дещо м’якшій формі:

«Залякати подібними діями нас не вийде. Шантажувати теж.»

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наголосили, що GSC Game World – це українська компанія, і їхня позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Компанія і надалі буде робити все можливе для підтримки України.

Компанія закликає шанувальників ігор серії S.T.A.L.K.E.R. просто ігнорувати будь-які зливи російських пройдисвітів:

«Ми просимо вас, у випадку зливу, не дивитись та не розповсюджувати інформацію стосовно S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, бо застарілі та розробницькі робочі матеріали можуть розмити враження від фінальної ідеї, яку ми заклали у гру. Дочекайтеся, будь ласка, офіційного виходу. Ми всім серцем віримо, що вам дуже сподобається.»

Також в GSC Game World подякували за підтримку справжньої сталкерської спільноти.