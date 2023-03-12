Росіяни вкрали матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2 і шантажують GSC Game World – вимагають «вибачитися» та зробити ру-локалізацію

Росіяни продовжують показувати своє справжнє лице, зокрема й в іграх. Окрім повномасштабного вторгнення російської армії через хворі амбіції російського режиму палки в колеса Україні встромляють й так звані «хороші, ліберальні росіяни», які зазвичай вважають себе «жертвами поза політикою». Черговий яскравий приклад – крадіжка матеріалів гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та спроба шантажу українських розробників з GSC Game World.

Дехто з так званої «російської сталкерської спільноти» заявив, що через особисті комплекси та образи блокування у Discord він має намір злити в мережу матеріали гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Начебто у його розпорядженні виявилися велика кількість відповідних матеріалів, включно з основним сюжетом, описом кат сцен, мапами та ін. Щоб довести правдивість своїх слів, зловмисники виклали частину матеріалів в мережу. Також росіяни вимагають від GSC Game World ряд поступок, інакше загрожують злити в мережу всі наявні у них матеріали з гри, які вимірюються гігабайтами даних.

Серед основних вимог до українських розробників російські пройдисвіти називають наступне:

«Одуматися» та переосмислити своє відношення до гравців з держави-агресора росії та держави-спільника білорусі, а також «просити вибачення за негідне ставлення»; Зняти блокування з користувача NF Star в офіційному Discord. Саме цей бан змусив шантажиста «перестати стримуватися»; Повернути в гру російську локалізацію, тому що «не треба через політику псувати людям гру».

Зловмисники дають компанії GSC Game World час до 15 березня на прийняття рішення, інакше погрожують злити матеріали в мережу. При цьому вони розуміють, що такий виток, скоріше за все, призведе до перенесення або скасування гри.

Ми поки що не знаємо про реакцію GSC Game World на цей недолугий шантаж. Цілком ймовірно, що українські розробники відправлять недолугих шантажистів слідом за російським військом кораблем, а вся українська ігрова спільнота підтримає їх у цьому.

Найкращим чином рівень комплексів та розумової деградації деяких осіб з «російської сталкерської спільноти» демонструють наступні скриншоти.