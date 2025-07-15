Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk’s Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 / Iron Galaxy

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Один з розробників Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 вирішив зробити «великодку» не тільки для гравців, а й всієї команди. Схоже, йому не подобається Guitar Hero.

Фанати знайшли підозріло схожу «великодку» на музичну ритм-гру, яку логічно можна пояснити. У рімейку Tony Hawk’s Pro Skater користувачі побачили сміттєвий бак, в якому лежить коробка вигаданої гри «Banjo Champion». І саме вона виглядає як пародія на Guitar Hero — це було настільки очевидно, що розробники не спростовували. Але вони самі здивувалися такому повороту.

Щоб краще зрозуміти «переданий привіт» Guitar Hero варто згадати американську студію Neversoft. Вони розпочали свій шлях в 1994 році та створили оригінальну Tony Hawk’s Pro Skater, розвиток якої тривав до 2007 року. Всього Neversoft розробила 9 ігор у серії Tony Hawk’s, але далі перемкнулася на Guitar Hero. Activision згодом викупила студію, залучила до розробки Call of Duty, а у 2014 році взагалі закрила.

І от через понад 10 років хтось з команди розробників рімейку без поваги згадав про Neversoft — він викинув Guitar Hero на смітник. Під постом Reddit почалися обговорення, чи це не натяк від Iron Galaxy на ставлення Activision до Neversoft і до самої франшизи Guitar Hero. Творець зізнався, що це незапланований жарт і пообіцяв прибрати його в одному з наступних оновлень.

«Ми глибоко поважаємо всіх, хто створює ігри. Зараз ми з’ясовуємо, як це взагалі потрапило до гри. Дякуємо спільноті, що звернула нашу увагу на це — і ми приберемо цю деталь із ігрового оточення в наступному оновленні», — написала Iron Galaxy.

У коментарях фанати закликали залишити коробку в грі, адже багато хто сприйняв це саме як жарт не про Neversoft, а про Activision. Мовляв, корпорація має звичку «запихати» студії на один великий проєкт, а потім закривати. Подібну долю свого часу пережила Vicarious Visions, яка працювала над THPS 1+2 і після цього була приєднана до розробки Call of Duty та Diablo.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 вийшла 11 липня 2025 року. Вона доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch.

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Джерело: Kotaku