ГУР здійснює масштабну DDoS-атаку на держустанови та компанії рф. Паралізована робота міністерств та держпослуг

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснює масштабну DDoS-атаку на державні структури та великі компанії російської федерації.
Про це повідомляє джерело «Української правди» у ГУР.
Зазначено, що в росії відбувся масштабний збій у роботі електронних сервісів, який спровокували кіберфахівці з ГУР Міноборони України.
Станом на 5 червня, робота низки державних установ та приватних компаній РФ фактично паралізована. Офіційне повідомлення «Роскомнадзора» пояснює збої «аварією магістральної мережі зв’язку», але джерела стверджують, що справжня причина — саме масштабна DDoS-атака.
Проблеми є наразі у:
- сайту держпослуг;
- міністерства оборони;
- міністерства фінансів;
- міністерства внутрішніх справ;
- міністерства юстиції;
- міністерства промисловості та енергетики;
- міністерства інформаційних технологій та зв’язку;
- міністерства надзвичайних ситуацій.
Сайт та сервіси федеральної податкової служби рф також були заблоковані.
Крім того, внаслідок атаки ускладнений інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також функціонування об’єднаної авіабудівельної компанії тимчасово паралізовано. Зафіксовано збої в роботі серверів хмарного сховища «гособлако» і недоліки у роботі «єдиного державного реєстру РАГС» у деяких регіонах РФ.