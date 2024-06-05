ГУР здійснює масштабну DDoS-атаку на держустанови та компанії рф. Паралізована робота міністерств та держпослуг

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснює масштабну DDoS-атаку на державні структури та великі компанії російської федерації.

Про це повідомляє джерело «Української правди» у ГУР.

Зазначено, що в росії відбувся масштабний збій у роботі електронних сервісів, який спровокували кіберфахівці з ГУР Міноборони України.

Станом на 5 червня, робота низки державних установ та приватних компаній РФ фактично паралізована. Офіційне повідомлення «Роскомнадзора» пояснює збої «аварією магістральної мережі зв’язку», але джерела стверджують, що справжня причина — саме масштабна DDoS-атака.

Проблеми є наразі у:

сайту держпослуг;

міністерства оборони;

міністерства фінансів;

міністерства внутрішніх справ;

міністерства юстиції;

міністерства промисловості та енергетики;

міністерства інформаційних технологій та зв’язку;

міністерства надзвичайних ситуацій.

Сайт та сервіси федеральної податкової служби рф також були заблоковані.

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Крім того, внаслідок атаки ускладнений інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також функціонування об’єднаної авіабудівельної компанії тимчасово паралізовано. Зафіксовано збої в роботі серверів хмарного сховища «гособлако» і недоліки у роботі «єдиного державного реєстру РАГС» у деяких регіонах РФ.