Lenovo представила перший у світі ноутбук з пам’яттю LPCAMM2 — менший розмір, краща швидкість та енергоспоживання

Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Workstation першим у світі отримав нові модулі оперативної пам’яті LPCAMM2 від Micron. Новий формат пам’яті на 64% менший, ніж DDR5 SO-DIMM, та на 58% енергоефективніший завдяки використанню пам’яті LPDDR5X.

ThinkPad P1 Gen 7 є єдиною моделлю в лінійці P1, яка оснащена пам’яттю Micron LPCAMM2 з максимальною місткістю 64 ГБ. Хоча SO-DIMM може забезпечити більшу місткість, з LPCAMM2 ноутбук ThinkPad отримує перевагу LPDDR5X, яка працює зі швидкістю 7467 МТ/с. Офіційний стандарт CAMM2 підтримує до 128 ГБ, тому максимальний обсяг пам’яті ноутбуків може змінитися в майбутньому.

ThinkPad P1 Gen 7 має 16” OLED-екран зі співвідношенням сторін 16:10 та процесор Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake). Він постачається з відеокартою NVIDIA до RTX 3000 Ada або з вбудованою графікою Intel.

Формат LPCAMM2 від Micron кардинально відрізняється від традиційної пам’яті SO-DIMM. Він дозволяє модулям пам’яті займати набагато менше місця в корпусі ноутбука та дозволяє використовувати змінну LPDDR5X для кращої швидкості та меншого енергоспоживання.

Пам’ять зі швидкістю 7500 МТ/с забезпечує в 1,3 раза більшу пропускну здатність, ніж стандартна JEDEC DDR5 SO-DIMM. Один модуль використовує всю 128-бітну шину контролера пам’яті процесора, тобто один LPCAMM2 функціонує як двоканальне рішення. Це означає, що для досягнення максимальної продуктивності пам’яті потрібен лише один модуль.

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Новий формат пам’яті походить від стандарту CAMM, який винайшла Dell. JEDEC пізніше зробила стандарт універсальним під назвою CAMM2. Відтоді Samsung та Micron створили власні модулі CAMM2 під різними назвами, наприклад LPCAMM2 («звичайні» рішення CAMM2 не використовують пам’ять LPDDR5X).

Вища пропускна здатність та інші характеристики роблять LPCAMM2 перспективним наступником рішень SO-DIMM та LPDDR, які десятиліттями домінували у портативних пристроях. Не дивно, що він привернув увагу великого виробника ноутбуків.

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Джерела: Lenovo, Tom`s Hardware

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