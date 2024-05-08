На Apple TV+ вийшов науково-фантастичний серіал «Темна матерія» / Dark Matter з Джоелом Еджертоном та Дженніфер Коннеллі

Наразі до перегляду доступні перші два епізоди, решта — виходитимуть щосереди.

Apple розширила свою бібліотеку наукової фантастики новим серіалом «Темна матерія», створеним за мотивами роману американського письменника-фантаста Блейка Крауча (він сам також виступає у ролі шоуранера).

В центрі сюжету — історія фізика Джейсона Дессена, якого посеред ночі на шляху додому вулицями Чикаго викрадає його інша версія з альтернативного всесвіту. Щоб вибратися з пастки та перемогти альтер его, головному герою доведеться розібратися із загадковим пристроєм під назвою Box та пройти мультивсесвітом божевілля.

Головні ролі у серіалі «Темна матерія» зіграли Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі та Еліс Брага. Режисером перших трьох епізодів виступив Якоб Вербрюгген, ветеран «Карткового будинка».

Наразі на стримінгу доступні перші два епізоди шоу (з українськими субтитрами), решту шість випускатимуть щосереди до 26 червня.

На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes серіал наразі має оцінку у 72%, а на Metacritic критики його оцінили у 61 бал (на основі 12 рецензій). Ось деякі з відгуків:

Онлайн-курс "Business English for Marketers" від Laba. Опануйте професійну англійську для маркетингу.Розширте карʼєрні можливості для роботи з іноземними колегами: від розробки нових продуктів до презентації стратегії бренду. Детальніше про курс

Джон Андерсон, The Wall Street Journal: «Про що можна сказати навпено, так це про високий рівень саспенсу, відчутне напруження, створене дилемами Джейсона та аспектами бойовика-трилера «Темної матерії», і акторська гра є першокласною».

Джеймс Даєр, Empire: «Не такий амбіційний, як Foundation, і не такий важкий, як Constellation, цей серіал зберігає статус Apple як основного центру глибокодумної наукової фантастики, орієнтованої на дорослих».

Деніел Фіенберг, The Hollywood Reporter: «Це серіал, якому не бракує винахідливості, і, особливо в останні дві години, з’являються ідеї, що межують із натхненням, але відсутність тональних варіацій остаточно прирікає Темну матерію. Це невпинна панахида, яка могла б виграти від випадкової дози веселощів і, можливо, випадкової готовності довіритися химерності».